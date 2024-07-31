أولمبياد باريس - طريق عمر عصر.. مفاجأة من العيار الثقيل في تنس طاولة
الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 12:55
كتب : محمد سمير
ودع الصيني تشوكين وانج المصنف الأول عالميا منافسات فردي رجال تنس الطاولة في مفاجأة من العيار الثقيل.
وأطاح السويدي ترولس موريجارد بنظيره الصيني من دور الـ 32 في مفاجأة غير متوقعة.
وكان وانج المصنف الأول عالميا في طريق بطلنا عمر عصر حال تأهل الثنائي إلى ربع النهائي.
ونجح موريجارد في تحقيق الفوز بأربعة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية.
ويلعب عمر عصر في تمام الرابعة اليوم الأربعاء ضمن منافسات ثمن النهائي.
ويواجه عصر، نظيره كيريل جيراسيمينكو لاعب كازاخستان.
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من هو عمر عصر
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