أولمبياد باريس - طريق عمر عصر.. مفاجأة من العيار الثقيل في تنس طاولة

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 12:55

كتب : محمد سمير

تشوكين وانج - تنس طاولة

ودع الصيني تشوكين وانج المصنف الأول عالميا منافسات فردي رجال تنس الطاولة في مفاجأة من العيار الثقيل.

وأطاح السويدي ترولس موريجارد بنظيره الصيني من دور الـ 32 في مفاجأة غير متوقعة.

وكان وانج المصنف الأول عالميا في طريق بطلنا عمر عصر حال تأهل الثنائي إلى ربع النهائي.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - زوجي التجديف في المركز الأخير.. والبنا ينافس على مركز ترتيبي أولمبياد باريس - انطلاق منافسات الترياثلون بعد نهاية أزمة تلوث نهر السين أولمبياد باريس - مجموعة يد مصر تشتعل أكثر.. النرويج تخطف فوزا قاتلا من المجر أولمبياد باريس - تعرف على طريق منتخب مصر الأولمبي حتى النهائي

ونجح موريجارد في تحقيق الفوز بأربعة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية.

ويلعب عمر عصر في تمام الرابعة اليوم الأربعاء ضمن منافسات ثمن النهائي.

ويواجه عصر، نظيره كيريل جيراسيمينكو لاعب كازاخستان.

لمعرفة كافة مواعيد البعثة المصرية في أولمبياد باريس ومتابعة النتائج من هنا

من هو عمر عصر

صاحب أفضل إنجاز مصري وإفريقي في تنس الطاولة بالأولمبياد بالحصول على المركز الخامس في طوكيو 2020، والذي وصفه بـ "الصدفة".

عصر ثاني لاعب إفريقي وأول عربي يصل لربع نهائي بطولة العالم.

بدأ ممارسة اللعب بعمر 4 سنوات بمدينة دسوق التي اشتهرت بتخريج اللاعبين المميزين في اللعبة، وكان والده سببا في حبه للعبةـ وعمه كان مدربا في نادي دسوق ومنذ ذلك الحين استمر في اللعب.

بعمر 14 عاما حصل على منحة دراسية لمدة 4 سنوات من الاتحاد الدولي للعبة ما ساعده على خوض الكثير من المعسكرات وتحسين مهاراته، وتخرج من كلية إدارة أعمال من الأكاديمية البحرية.

انضم للأهلي وعقب تألقه خاض تجربة احترافية طويلة في السويد ثم فرنسا وألمانيا والسعودية.

قدوته: العداء الجاميكي يوسين بولت ومحمد صلاح قائد منتخب مصر ووانج لوكين لاعب تنس الطاولة الصيني والنيجيري أرونا كوادري لاعب تنس الطاولة.

يعيش حاليا في مدينة دوسلدروف بألمانيا رفقة عائلته.

في أبريل الماضي حقق عصر أفضل مركز للاعب مصر وعربي بالوصول للمركز 14 عالميا.

وإذا تحدثنا عن الألقاب الفردية والجماعية مع الفرق ومنتخب مصر فلن ننتهي، ويشارك في الأولمبياد للمرة الرابعة على التوالي بعد لندن 2012 وريو 2016 وطوكيو 2020.

ينافس عمر في فردي الرجال وزوجي المختلط مع دينا مشرف والفرق في النسخة الحالية من الأولمبياد.

تعرف على قصص جميع لاعبي البعثة المصرية من هنا

أولمبياد باريس تنس طاولة عمر عصر
نرشح لكم
أولمبياد باريس - نهاية منافسات إبراهيم كُريم وماجي عشماوي في الرماية أولمبياد باريس - زوجي التجديف في المركز الأخير.. والبنا ينافس على مركز ترتيبي أولمبياد باريس - انطلاق منافسات الترياثلون بعد نهاية أزمة تلوث نهر السين أولمبياد باريس - مجموعة يد مصر تشتعل أكثر.. النرويج تخطف فوزا قاتلا من المجر مدير المنتخب الأولمبي: النني قدوة للاعبين.. وزيزو إضافة قوية لنا عمر فايد: كان هدفنا الفوز على إسبانيا وهدف واحد في شباكنا يدل على قوتنا أولمبياد باريس - تعرف على طريق منتخب مصر الأولمبي حتى النهائي مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. دينا مشرف تودع رغم البداية القوية
أخر الأخبار
سام مرسي يمدد عقده مع إبسويتش تاون 11 دقيقة | ميركاتو
أولمبياد باريس - نهاية منافسات إبراهيم كُريم وماجي عشماوي في الرماية 17 دقيقة | باريس 2024
خبر في الجول - في صفقة انتقال حر.. المصري يتمم اتفاقه مع محمد مخلوف 57 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - طريق عمر عصر.. مفاجأة من العيار الثقيل في تنس طاولة 57 دقيقة | باريس 2024
الكشف الطبي يفصل مهاجم نيجيريا عن الانضمام لإشبيلية ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - سلة.. أجوستي يقرر الاستمرار مع الأهلي ويرفض العرض السعودي ساعة | كرة سلة
أولمبياد باريس - زوجي التجديف في المركز الأخير.. والبنا ينافس على مركز ترتيبي ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - انطلاق منافسات الترياثلون بعد نهاية أزمة تلوث نهر السين ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 3 انتهت أولمبياد باريس - البعثة المصرية.. محمد السيد يحصد البرونزيــــــــــــــة في اليوم الثاني 4 أولمبياد باريس - نهاية يوم مصر الأولمبي