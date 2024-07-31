جوارديولا يوضح سبب استبدال هالاند بين شوطي لقاء برشلونة

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سبب استبدال نجمه إرلينج هالاند أمام برشلونة في المباراة الودية التي جمعتهما قبل ساعات.

وحقق برشلونة الإسباني الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح في المباراة الودية التي جمعتهما في معسكر الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم الجديد.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين: "لقد عانى إرلينج هالاند من بعض الآلام، ولم يكن يشعر بأنه على ما يرام ولهذا السبب لم يلعب الشوط الثاني أمام برشلونة".

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، قبل أن يفوز برشلونة بنتيجة 4-1 في ركلات الترجيح.

تقدم برشلونة في الدقيقة 24 عن طريق اللاعب الشاب باو فيكتور، قبل أن يتعادل مانشستر سيتي بهدف سجله الشاب نيكو أوريلي.

وعاد برشلونة للتقدم في الدقيقة 45+2 بهدف سجله بابلو توري.

وفي الشوط الثاني سجل جاك جريليش هدف تعادل مانشستر سيتي في الدقيقة 60.

وسجل لبرشلونة في ركلات الترجيح كل من روبرت ليفاندوفسكي ونوح درويش وأليخاندرو بالدي وتوني فيرنانديز.

بينما سجل مانشستر سيتي ركلة واحدة عن طريق عمار أحمد فتاح، وأهدر كل من كالفين فيليبس وجاكوب رايت.

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