جوارديولا يوضح سبب استبدال هالاند بين شوطي لقاء برشلونة

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 11:31

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سبب استبدال نجمه إرلينج هالاند أمام برشلونة في المباراة الودية التي جمعتهما قبل ساعات.

وحقق برشلونة الإسباني الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح في المباراة الودية التي جمعتهما في معسكر الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم الجديد.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين: "لقد عانى إرلينج هالاند من بعض الآلام، ولم يكن يشعر بأنه على ما يرام ولهذا السبب لم يلعب الشوط الثاني أمام برشلونة".

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - تعرف على طريق منتخب مصر الأولمبي حتى النهائي عمر فايد: كان هدفنا الفوز على إسبانيا وهدف واحد في شباكنا يدل على قوتنا مدير المنتخب الأولمبي: النني قدوة للاعبين.. وزيزو إضافة قوية لنا بركلات الترجيح.. برشلونة يهزم مانشستر سيتي في أمريكا

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، قبل أن يفوز برشلونة بنتيجة 4-1 في ركلات الترجيح.

تقدم برشلونة في الدقيقة 24 عن طريق اللاعب الشاب باو فيكتور، قبل أن يتعادل مانشستر سيتي بهدف سجله الشاب نيكو أوريلي.

وعاد برشلونة للتقدم في الدقيقة 45+2 بهدف سجله بابلو توري.

وفي الشوط الثاني سجل جاك جريليش هدف تعادل مانشستر سيتي في الدقيقة 60.

وسجل لبرشلونة في ركلات الترجيح كل من روبرت ليفاندوفسكي ونوح درويش وأليخاندرو بالدي وتوني فيرنانديز.

بينما سجل مانشستر سيتي ركلة واحدة عن طريق عمار أحمد فتاح، وأهدر كل من كالفين فيليبس وجاكوب رايت.

إرلينج هالاند مانشستر سيتي بيب جوارديولا
نرشح لكم
بركلات الترجيح.. برشلونة يهزم مانشستر سيتي في أمريكا الردود مستمرة.. ألفاريز: لم أقل شيئا سيئا للتفكير في مستقبلي إنزو فيرنانديز يعتذر لزملائه في تشيلسي قبل الانضمام للتدريبات جوارديولا: لم نتلق أي عروض لـ دي بروين.. وعليه أن يقرر مستقبله بنفسه جوارديولا يرد على تصريحات جوليان ألفاريز المثيرة للجدل وكيل ثياو يكشف حقيقة الاتفاق للانتقال إلى نيوكاسل هل يرحل عن مان سيتي؟ ألفاريز يزيد الغموض حول مستقبله "الأمر أصبح حقيقة".. أرسنال يعلن التعاقد مع كالافيوري
أخر الأخبار
رئيس الإسماعيلي: أتفهم قلق الجماهير بعد الهزيمة من بلدية المحلة.. لن أهدأ حتى نعود كما كنا 2 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - جنا علي تودع منافسات القوس والسهم من دور الـ 32 19 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - نهاية منافسات الملاكمة بخسارة عمر العوضي 21 دقيقة | باريس 2024
مباشر الدوري المصري - الاتحاد السكندري (0)-(0) إنبي.. التعادل مستمر 42 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - تحت أنظار زيدان.. عمر عصر يكرر إنجاز طوكيو ويتأهل لربع النهائي ساعة | باريس 2024
عقوبات رابطة الأندية – غرامة على الأهلي و5 ضد سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - في صفقة انتقال حر.. البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع خالد الغندور ساعة | ميركاتو
للمرة الثانية.. تأجيل الحكم في قضية باتشيكو والزمالك لنهاية أكتوبر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 3 انتهت أولمبياد باريس - البعثة المصرية.. محمد السيد يحصد البرونزيــــــــــــــة في اليوم الثاني 4 أولمبياد باريس - نهاية يوم مصر الأولمبي