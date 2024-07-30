الأهلي يقرر إيقاف قبول العضويات الجديدة في جميع أفرع النادي
الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 18:43
كتب : FilGoal
قرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه الذي عقد مساء أمس الإثنين، إيقاف قبول العضويات الجديدة في كل فروع النادي.
وذلك اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل وحتى الانتهاء من العديد من المشروعات الإنشائية الجاري تنفيذها في كافة أفرع النادي.
وأكد الأهلي أن ذلك حتى يتسنى لأعضاء النادي الاستمتاع بالبنية التحتية الهائلة التي بات النادى يمتلكها وسيتم قبول عدد محدود للغاية من الأعضاء عند فتح باب القبول مجددًا، مع دراسة سياسة الأسعار الجديدة، وفقًا لمقتضيات السوق في هذا التوقيت.
ويمتلك الأهلي الآن 4 فروع للنادي وهي فرع الجزيرة وهو الفرع الرئيسي والأول للنادي.
وبعده الفرع الثاني في مدينة نصر، والفرع الثالث في الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، والفرع الرابع في التجمع الخامس.
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