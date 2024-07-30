أولمبياد باريس - رئيس الاتحاد المصري للطائرة ينتقد مواعيد المباريات

انتقد ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة اختيار مواعيد المنافسات من قبل اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس.

وكان منتخب مصر قد خسر اليوم الثلاثاء مباراته الثانية في البطولة، بعد فوز إيطاليا بثلاثة أشواط دون مقابل.

ولعب منتخب مصر مباراته في تمام العاشرة صباح اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت باريس.

وقال ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة في تصريحات للمركز الإعلامي: "اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس لم تُحسن اختيار التوقيت السليم لمباريات الكرة الطائرة".

وأوضح "الساعة التاسعة صباحا قرار غير موفق ويزيد من صعوبة الأمر".

وشدد "لا نبحث عن أعذار ولكن بالفعل توقيت المباريات صعب ولم نتعرض له من قبل".

واختتم ياسر قمر تصريحاته "قدمنا أداء قوي أمام منتخبي بولندا وإيطاليا رغم الخسارة، وهناك مباراة أخرى في غاية الصعوبة أمام البرازيل".

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وتغلب منتخب إيطاليا على مصر بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية.

وكان المنتخب المصري قد خسر المباراة الافتتاحية أمام بولندا بنفس النتيجة.

ونجح منتخب إيطاليا في تحقيق الفوز بأول شوطين بنتيجة 25-15 و25-16.

وحاول لاعبو الفراعنة تقليص الفارق في الشوط الثالث لكن خبرات المنتخب الإيطالي حسمت اللقاء.

ونجح منتخب إيطاليا في الفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-20.

ويختتم منتخب مصر للكرة الطائرة مبارياته في دور المجموعات يوم الجمعة بمواجهة البرازيل في تمام الثانية ظهرا.

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