إنزو فيرنانديز يعتذر لزملائه في تشيلسي قبل الانضمام للتدريبات

تقدم إنزو فرنانديز لاعب وسط تشيلسي باعتذار شخصي لزملائه على ما بدر منه خلال احتفالات منتخب الأرجنتين بالتتويج بلقب كوبا أمريكا 2024.

ونشر إنزو فيديو للاعبي منتخب الأرجنتين وهو يحتفلون ويهتفون بأغنية تتحدث عن اختلاف أصول اللاعبين في منتخب فرنسا، لكن الفيديو لاقى ردود أفعال قوية، خاصة من زملاء إنزو في تشيلسي الذي يعج باللاعبين الفرنسيين.

وذكرت جريدة ديلي ميل يوم الثلاثاء أن إنزو انضم إلى تدريبات تشيلسي في الولايات المتحدة لأول مرة بعدما اعتذر لزملائه شخصيا عما حدث.

بعد الاعتذار شارك إنزو في التدريبات، وعرض التبرع لجمعية خيرية لمكافحة التمييز وسيقوم النادي بمضاعفة هذا التبرع.

ولعب ريس جيمس وأكسل ديساسي دورا كبيرا في عملية التشاور مع لاعبي تشيلسي لضمان عودة إنزو فرنانديز إلى صفوف الفريق بدون رواسب.

ومن المتوقع أن يتحدث إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي عن الأمر يوم الثلاثاء.

يذكر أن ويسلي فوفانا وأكسل ديساسي كانا من بين اللاعبين الفرنسيين في صفوف تشيلسي الذين توقفوا عن متابعة الأرجنتيني عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد ما حدث.

في مقابلة مع ESPN الأسبوع الماضي، اعترف ريس جيمس بأن الجدل المحيط بفرنانديز قد يسبب مشكلة داخل فريق تشيلسي لكنه قال إنه لن يعرف حتى يكون جميع اللاعبين في غرفة واحدة معًا.

حين حدثت الواقعة، استنكر نادي تشيلسي ما فعله لاعبه الأرجنتيني إنزو فيرناديز حين احتفل بالتتويج بلقب كوبا أمريكا 2024 بأغنية مسيئة للفرنسيين.

وقتها أفاد تشيلسي في بيان: "يعتبر نادي تشيلسي لكرة القدم أن جميع أشكال السلوك العنصري غير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف البيان "نحن فخورون بكوننا ناديا يشعر فيه كل الأشخاص من جميع الثقافات والمجتمعات والهويات بالترحيب".

وتابع البيان "نحن نقدر الاعتذار العلني الذي قدمه لاعبنا إنزو وسنستغل ذلك كفرصة للتثقيف حول هذه الأمور".

وأتم البيان "قام النادي باتخاذ إجراء تأديبي داخلي تجاه اللاعب".

من جهته، قدم إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي ومنتخب الأرجنتين اعتذارا عقب ردود الأفعال القوية على الهتافات التي خرجت منه أثناء الاحتفال بلقب كوبا أمريكا 2024.

وقال إنزو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أريد أن اعتذر بشدة عن الفيديو الذي نشرته خلال احتفالي مع منتخب بلادي، الأغنية تحتوي على لهجة مسيئة ولا يوجد تبرير لذلك".

وأضاف "أنا ضد العنصرية، واعتذر عن ما فعلته خلال نشوة الاحتفال بلقب كوبا أمريكا".

وشدد "هذا الفيديو وتلك الكلمات لا تعكس ما أؤمن به.. أتأسف بشدة".

وردد لاعبو الأرجنتين خلال احتفالهم كلمات الأغنية التي تقول "يلعبون لفرنسا، لكنهم من أنجولا، والدته نيجيرية ووالده كاميروني، لكن في جواز السفر فرنسي".

وتم إطلاق هذه الأغنية من قبل جماهير الأرجنتين في كأس العالم 2022 في قطر، أثناء النهائي الذي فاز فيه الألبيسيليستي باللقب على حساب الديوك بركلات الترجيح.

وفازت الأرجنتين بكوبا أمريكا الثانية على التوالي، وبطولتها الدولية الرابعة على التوالي بإضافة كأس العالم والفيناليسيما.

الأرجنتين توجت باللقب الـ16 في تاريخها بكوبا أمريكا، لتفض الشراكة مع أوروجواي في صدارة الأبطال التاريخيين للقارة اللاتينية.

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