عمر كمال يكشف سر احتفاله بهدفه ضد سيراميكا كليوباترا

كشف عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي سر احتفاله بهدفه في مرمى سيراميكا كليوباترا.

وفاز الأهلي على سيراميكا مساء أمس الإثنين بأربعة أهداف لهدف في استاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة 19 من الدوري.

واحتفل عمر كمال بفرد ذراعيه على كلا الجانبين فور تسجيله لهدفه وألمح أن ذلك الاحتفال تقليدا للراحل أحمد رفعت.

وكتب عمر كمال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا: "لقد كان احتفالا لن أنساه أبدا وستبقى بداخلي طوال حياتي".

وأتم "ستظل دائما في قلبي، في الجنة ونعيمها يا حبيبي".

وسجل رفعت هدفا مع منتخب مصر في شباك السودان في البطولة العربية وبعدها احتفل بفرد ذراعيه على كلا الجانبين.

وتوفي رفعت في السادس من شهر يوليو الجاري عن عمر يناهز 31 عاما.

وكان رفعت سقط في شهر مارس الماضي في مباراة مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري وعانى من أزمة قلبية وظل في يعالج في إحدى المستشفيات لعدة أشهر.

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