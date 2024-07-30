جوارديولا: لم نتلق أي عروض لـ دي بروين.. وعليه أن يقرر مستقبله بنفسه

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن ناديه لم يتلق أي عروض للاعبه كيفن دي بروين هذا الصيف.

وانتشرت تقارير عديدة حول إمكانية رحيل دي بروين خلال فترة الانتقالات الصيفية، وخاصة نحو الدوري السعودي.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين: "لم أتحدث مع كيفن دي بروين. لكن إدارة النادي أبلغتني أننا لم نتلق أي عروض من أجل ضمه".

وأضاف المدرب الإسباني "لا أعرف ماذا سيحدث، لكني أتمنى أن يبقى معنا".

وتابع "ما حققه دي بروين مع مانشستر سيتي طوال هذه السنوات يمنحه الحق في تقرير مستقبله بنفسه، ولهذا السبب عليه أن يقرر".

وأتم جوارديولا "المعلومات التي لدي الآن هي أنه سيبقى معنا".

قبل أيام، نفى جوارديولا كل التكهنات حول رحيل نجمه البلجيكي كيفن دي بروين هذا الصيف.

وقال بيب في مؤتمر صحفي: "بكل وضوح كيفن دي بروين لن يغادر مانشستر سيتي".

وأضاف "أشعر بالراحة، لأن الجودة البشرية الموجودة في تشكيلة مانشستر سيتي من الصعب استبدالها، والجودة موجودة".

وتابع "لا أعرف، ربما يغادر أحد اللاعبين في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات، سنقرر وقتها".

وأكمل "إذا غادر أحد، فسنتحدث عن ذلك. بالطبع، حتى اليوم الأخير، لدينا فرص لتغيير الفريق، لا أستبعد خيار الحصول على لاعبين جدد، لكن إذا غادر أي شخص، أعتقد بنسبة 90% أنه سيكون لدينا نفس الفريق".

وكشفت شبكة سكاي سبورتس قبل أيام موقف نادي مانشستر سيتي تجاه مستقبل كيفن دي بروين لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت الشبكة أن النادي الإنجليزي يظل غير قلق بشأن مستقبل دي بروين وسط اهتمام من أندية الدوري السعودي.

اللاعب البالغ من العمر 33 عاما قال أثناء بطولة يورو 2024 إنه سيستمر مع الفريق الموسم المقبل.

وقبل دور الـ16 من البطولة قال لصحيفة بلجيكية: "قرأت العديد من الأخبار عن انتقالي لكني لم أتحدث مع أي شخص".

واختتم "من الصعب تحديد وجهتي المقبلة، سأجلس مع إدارة سيتي خلال الأشهر المقبلة".

وأثار دي بروين الجدل من قبل حول مستقبله بعدما أعلن انفتاحه للانتقال إلى الدوري السعودي بسبب الراتب الكبير الذي من الممكن أن يحصل عليه.

وانضم دي بروين إلى سيتي قادما من صفوف فولفسبورج في صيف عام 2015.

وخاض اللاعب صاحب الـ33 عاما مع سيتي 382 مباراة سجل خلالهم 102 هدف وصنع 170 آخرين.

وفاز دي بروين مع سيتي ست مرات ومرتين لكأس الاتحاد الإنجليزي ومثلهما للدرع الخيرية، وخمس مرات لكأس الرابطة الإنجليزية، ومرة لكل من دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.