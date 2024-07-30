مواعيد مباريات الثلاثاء 30 يوليو 2024.. ثلاث مواجهات بالدوري والمنتخب الأولمبي

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 10:43

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم - أوزباكستان

تنطلق منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري المصري.

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الدوري المصري

تقام ثلاث مباريات من منافسات الجولة 32 بالمسابقة اليوم الثلاثاء.

ويستضيف الداخلية فريق طلائع الجيش في الخامسة والنصف مساء.

بينما في تمام التاسعة تقام مباراتان في نفس التوقيت.

إذ يحل بيراميدز ضيفا على فاركو على استاد حرس الحدود ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما يواجه بلدية المحلة فريق الإسماعيلي ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

أولمبياد باريس - كرة قدم

يختتم المنتخب الأولمبي مبارياته بمواجهة إسبانيا في تمام الرابعة عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويسعى المنتخب المصري للتأهل إلى ربع النهائي.

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