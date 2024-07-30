أولمبياد باريس - اللجنة الأولمبية: مروان القماش استكمل سباق السباحة وهو مصاب في كتفه

الثلاثاء، 30 يوليه 2024 - 00:31

كتب : FilGoal

مروان القماش

كشفت اللجنة الأولمبية عن تعرض لاعب السباحة مروان القماش للإصابة خلال سباق 800 متر حرة.

وودع مروان القماش منافسات 800 متر حرة في رياضة السباحة بأولمبياد باريس.

واحتل القماش المركز 27 من أصل 32 في الترتيب العام.

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وحقق القماش زمن قدره 8:07:00 خلال منافسات 800 متر حرة.

وفي بيان مرسل للصحفيين أشارت اللجنة الأولمبية المصرية إلى أن القماش قد استكمل السباق وهو مصاب.

وقال البيان إن مروان استكمل سباق 800 متر في أولمبياد باريس وهو مصاب في الكتف الأيسر.

الأشعة التشخيصية التي أجراها كشفت عن إصابته باشتباه بخلع في المفصل بالكتف الأيسر.

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من هو مروان القماش

مواليد 14 نوفمبر 1993.

بدأ مشواره مع السباحة في سن الرابعة بنادي سبورتنج بالإسكندرية، ودرس بجامعة إنديانا بلومنجتون في الولايات المتحدة الأمريكية.

لم يكن يحب السباحة أبدا بسبب برودة الماء، لكنه بدأ يحب اللعبة بعدما شاهد إخوته يحصدون الميداليات.

بعد ذلك أصبح تدريبه يوميا خلال حصتين في اليوم لمدة ساعتين وتمرين في صالة الألعاب الرياضية لمدة ساعة ويستيقظ في الرابعة فجرا من أجل التدريبات.

شقيقاه الصغيران يوسف ومازن يمارسان السباحة، وشارك يوسف في بطولة العالم 2019، بينما مازن لعب في بطولة العالم للدورات القصيرة.

يؤمن بمقولة (ما تفكر فيه يتحقق، وما تتخيله تصنعه).

حصل على منحة للدراسة والتدريب في أمريكا عام 2012 في جامعة ساوث كارولينا.

بدأ حلم مروان بالدراسة والتدريب في أمريكا قبل أن تصبح أحلامه أكبر ويرغب في المشاركة بالأولمبياد، والآن يتواجد للمرة الثالثة على التوالي في الأولمبياد.

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مروان القماش سباحة أولمبياد باريس 2024
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