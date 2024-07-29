الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الجونة والقنوات الناقلة

يستعد الزمالك لخوض مباراته القادمة في الدوري أمام الجونة، وهي المؤجلة من الجولة الـ 32 للدوري المصري.

وخسر الزمالك في مباراته السابقة مع المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

أما الجونة تعادل في مباراته الأخيرة مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الـ 13 برصيد 33 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 2 أغسطس 2024.

وتنطلق المواجهة في التاسعة مساء.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتُذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.