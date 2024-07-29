قندوسي يسجل ذهابا وإيابا أمام الأهلي.. وأوجولا على بعد خطوة من ماييلي

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 22:30

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - أحمد قندوسي

سجل سيراميكا كليوباترا هدف التعادل أمام الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 للدوري المصري، بتوقيع أحمد قندوسي المعار من الأهلي.

ورفض الجزائري الاحتفال بعد الهدف، الذي سجله بصناعة صديق أوجولا.

وبذلك سجل قندوسي ذهابا وإيابا أمام الأهلي، حيث سجل في مباراة الجولة الثانية التي انتهت بفوز الأهلي 2-1.

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ووصل قندوسي إلى 8 أهداف في الدوري، جميعهم مع سيراميكا كليوباترا خلال فترة الإعارة.

وانتقل اللاعب إلى صفوف سيراميكا في بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة.

ولم يسجل قندوسي مع الأهلي في الدوري، منذ انضمامه إلى صفوفه في يناير 2023.

صديق أوجولا أيضا وصل إلى مساهمته التهديفية رقم 18، بواقع 11 هدفا و7 صناعات.

وبذلك يصبح أوجولا ثاني أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بعد فيستون ماييلي هداف الدوري (19 مساهمة - سجل 14 هدفا وصنع 5).

أحمد قندوسي الدوري المصري سيراميكا كليوباترا الأهلي
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