أولمبياد باريس - ندى حافظ: شاركت في منافسات السلاح أثناء حملي في الشهر السابع

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 21:14

كتب : FilGoal

ندى حافظ - سلاح السابر

كشفت ندى حافظ لاعبة منتخب مصر لسلاح السابر عن مشاركتها في أولمبياد باريس 2024 أثناء حملها بالشهر السابع.

وكان ندى قد وصلت إلى دور الـ 16 من منافسات فردي سلاح السابر قبل أن تخسر من الكورية جيون هايونج بنتيجة 15-7.

وكتبت ندى عبر حسابها على إنتساجرام: "ما بدا لكم كلاعبين على أرض الملعب في الحقيقة كانوا ثلاثة، لقد كنت أتواجد أنا ومنافسي وطفلي الصغير الذي لم يأت بعد إلى عالمنا".

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وواصل "لقد واجهنا أنا وطفلي نصيبنا العادل من التحديات سواء كانت جسدية أو عاطفية، فترة الحمل صعبة في حد ذاتها ولكن الاضطرار إلى الكفاح من أجل الحفاظ على التوازن بين الحياة والرياضة لم يكن أقل من مرهق ولكنه يستحق ذلك".

وتابع "أكتب هذا المنشور لأقول إن الفخر يغمرني لأنني أمنت مكاني بدور الـ 16، وأنا محظوظة لأنني حصلت على ثقة ودعم زوجي وعائلتي لأتمكن من الوصول لهذا الحد".

وأتمت "كانت هذه الألعاب الأولمبية تحديدا مختلفة، لقد أصبحت لاعبة أولمبية للمرة الثالثة ولكن هذه المرة كنت أحمل بطل أولمبي صغير".

وكانت ندى حافظ قد فازت في مباراة دور الـ32 على الأمريكية إليزابيث تارتاكوفسكي المصنفة السابعة عالميا في مفاجأة كبرى.

وانتهى اللقاء وقتها بنتيجة 15-13.

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من هي ندى حافظ

مواليد 28 أغسطس 1997، وتشارك في الأولمبياد للمرة الثالثة على التوالي.

طبيبة بالقصر العيني، ووقت تأهلها إلى أولمبياد ريو كانت في عامها الأول بكلية الطب.

بدأت ممارسة السلاح بعمر 12 عاما، وكانت لاعبة منتخب مصر للجمباز بعد فترة الجمع بينها وبين السباحة.

اهتمت بلعبة السلاح بالصدفة بعد متابعة صديقتها حتى تحولت لتلك الرياضة.

تلعب لنادي الصيد، وحصلت على شهادة الطب عام 2022 من جامعة القاهرة.

تدين لزوجها إبراهيم باستمرارها في الرياضة بسبب دعمه الكامل لها والحفاظ على مواعيد تدريباتها.

كانت تعاني خلال السنوات الماضية من عدم استمتاعها بالخروج في البلاد المنظمة للبطولة بسبب العودة للفندق من أجل المذاكرة.

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ندى حافظ سلاح السابر أولمبياد باريس 2024
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