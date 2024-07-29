خبر في الجول - طاقم تحكيم مصري لمواجهة رواندا ضد نيجيريا

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 20:29

كتب : محمد عبد العظيم

محمد معروف

يقود طاقم تحكيم مصري لمباراة منتخب رواندا ضد منافسه نيجيريا في اللقاء الذي سيجمعهما في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وستقام البطولة في المغرب.

وستقام المباراة على ملعب أماهورو في كيجالي.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - بعد التجسس على نيوزيلندا.. كندا تستأنف ضد خصم 6 نقاط من منتخب السيدات وكيل ثياو يكشف حقيقة الاتفاق للانتقال إلى نيوكاسل تشكيل المقاولون - محمد سالم يقود الهجوم ضد الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاختيار وقع على محمد معروف كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل ويوسف البساطي بينما إبراهيم نور الدين كحكم رابع.

وتضم المجموعة الرابعة كل من ليبيا ورواندا ونيجيريا وبنين.

ومن المقرر أن تكون الجولة الأولى لرواندا ضد ليبيا.

بينما يتواجد منتخبنا المصري في المجموعة الثالثة رفقة موريتانيا وبوتسوانا وكاب فيردي.

مواعيد مباريات منتخب مصر:

من 2 لـ 10 سبتمبر 2024: مصر × كاب فيردي - بوتسوانا × مصر

من 7 لـ 15 أكتوبر 2024: مصر × موريتانيا – موريتانيا × مصر

من 11 لـ 19 نوفمبر 2024: كاب فيردي × مصر – مصر × بواتسوانا

وسيتم الإعلان عن المواعيد النهائية وملاعب المباريات خلال الفترة المقبلة.

محمد معروف كأس أمم إفريقيا 2025 رواندا نيجيريا مصر
نرشح لكم
الفوز من الشوط الأول.. المغرب ينتصر على العراق ويتأهل لربع نهائي الأولمبياد تقرير برازيلي: دوجلاس كوستا قد ينضم إلى الترجي صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية انتهت الأزمة.. بلايلي يعود لتدريبات مولودية الجزائر البلجيكي سفيكو مدربا للرجاء المغربي أولمبياد باريس - الأرجنتين تتقدم بشكوى رسمية إلى فيفا على خلفية أحداث مواجهة المغرب أولمبياد باريس - قصة مثيرة حدثت في مباراة المغرب والأرجنتين بعد الهدف القاتل اتحاد العاصمة يخطف ثنائي مازيمبي
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الأربعاء 31 يوليو ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - باراجواي تهزم مالي وتواجه مصر في ربع النهائي.. وموعد المباراة 2 ساعة | باريس 2024
المصري يعلن رحيل معتز زدام 2 ساعة | الدوري المصري
بعد تعثر بيراميدز.. متى يحسم الأهلي لقب الدوري؟ 2 ساعة | الدوري المصري
حسام أشرف يشعل صراع هداف الدوري ويتساوى مع أبو علي وماييلي.. تعرف على الترتيب 2 ساعة | الدوري المصري
علام: دور النني وزيزو كبير مع المنتخب الأولمبي.. وثقتي كبيرة قبل ربع النهائي 2 ساعة | باريس 2024
الدوري يبتعد أكثر.. بيراميدز يتعادل مع فاركو 2 ساعة | الدوري المصري
الفوز الأول منذ 9 مباريات.. البلدية يدمر الإسماعيلي في الوقت القاتل 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 3 انتهت أولمبياد باريس - البعثة المصرية.. محمد السيد يحصد البرونزيــــــــــــــة في اليوم الثاني 4 أولمبياد باريس - نهاية يوم مصر الأولمبي