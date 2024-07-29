خبر في الجول - طاقم تحكيم مصري لمواجهة رواندا ضد نيجيريا

يقود طاقم تحكيم مصري لمباراة منتخب رواندا ضد منافسه نيجيريا في اللقاء الذي سيجمعهما في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وستقام البطولة في المغرب.

وستقام المباراة على ملعب أماهورو في كيجالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاختيار وقع على محمد معروف كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل ويوسف البساطي بينما إبراهيم نور الدين كحكم رابع.

وتضم المجموعة الرابعة كل من ليبيا ورواندا ونيجيريا وبنين.

ومن المقرر أن تكون الجولة الأولى لرواندا ضد ليبيا.

بينما يتواجد منتخبنا المصري في المجموعة الثالثة رفقة موريتانيا وبوتسوانا وكاب فيردي.

مواعيد مباريات منتخب مصر:

من 2 لـ 10 سبتمبر 2024: مصر × كاب فيردي - بوتسوانا × مصر

من 7 لـ 15 أكتوبر 2024: مصر × موريتانيا – موريتانيا × مصر

من 11 لـ 19 نوفمبر 2024: كاب فيردي × مصر – مصر × بواتسوانا

وسيتم الإعلان عن المواعيد النهائية وملاعب المباريات خلال الفترة المقبلة.