أولمبياد باريس - تكرارا لمركزه في طوكيو.. محمد حمزة يودع منافسات الشيش من ربع النهائي

ودع محمد حمزة لاعب منتخب مصر منافسات لعبة مبارزة الشيش من دور ربع النهائي.

وخسر حمزة فرصة الحصول على ميدالية بعد الهزيمة من الإيطالي فيليبو ماتشي بنتيجة 15-9.

وكان حمزة قد فاز في دور الـ 32 على البولندي يان بوركيفيتش بنتيجة 15-14 باللمسة الذهبية.

صاحب الـ 23 عاما كان قد ودع أولمبياد طوكيو 2020 من نفس الدور.

عبد الرحمن طلبة المصري الآخر كان قد ودع منافسات الفردي أيضا ولكن من دور الـ 16.

ويبتقى لسلاح الشيش منافسات ربع الفرق التي ستبدأ الأسبوع المقبل.

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من هو محمد حمزة

مواليد 11 سبتمبر 2000، ويلقب بـ الفرعون الصغير.

درس هندسة الطيران والهندسة الميكانيكية بجامعة برينستون بالولايات المتحدة الأمريكية.

بعيدا عن السلاح فكرة القدم والاسكواش هواياته كما يحب مشاهدة الرياضة بشكل عام.

لعب والداه رياضة السلاح وشاركا في البطولات المحلية بمصر قبل أن ينضم والده لمنتخب مصر، وذلك سبب تأثره بتلك الرياضة.

شقيقته الصغرى ملك تمارس سلاح الشيش أيضا، وتأهلت معه إلى أولمبياد باريس.

والده ماهر حمزة قام بتدريب منتخب مصر للسلاح.

شارك في أولمبياد ريو بعمر 15 عاما فقط، ويشارك أولمبيا للمرة الثالثة على التوالي.

الإيطالي أندريا بالديني هو الرياضي المفضل بالنسبة له.

يؤمن بمقولة "ما تستثمره في الرياضة هو ما ستحصل عليه، لذلك امنحها كل ما لديك".

منحته اللجنة الأولمبية لقب أفضل رياضي ناشيء في مصر عن موسم 2019 - 2020.

كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ميدالية أولمبية في طوكيو قبل أن يودع المنافسات في ربع النهائي.

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