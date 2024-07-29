أولمبياد باريس - نهاية مغامرة ندى حافظ بثمن نهائي سلاح السابر

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 15:34

كتب : محمد سمير

ندى حافظ - سلاح السابر

أنهت جيون هايونج لاعبة كوريا الجنوبية والمصنفة العاشرة عالميا مغامرة ندى حافظ بطلة سلاح السابر المصرية في أولمبياد باريس.

وودعت ندى حافظ منافسات ثمن النهائي بعد الخسارة 7-15 في ثمن النهائي.

وكانت ندى حافظ قد فازت في مباراة دور الـ32 على الأمريكية إليزابيث تارتاكوفسكي المصنفة السابعة عالميا في مفاجأة كبرى.

وانتهى اللقاء وقتها بنتيجة 15-13.

وتشارك مصر في سلاح السابر لفردي السيدات بلاعبة واحدة فقط.

لمعرفة كافة مواعيد البعثة المصرية في أولمبياد باريس ومتابعة النتائج من هنا

من هي ندى حافظ

مواليد 28 أغسطس 1997، وتشارك في الأولمبياد للمرة الثالثة على التوالي.

طبيبة بالقصر العيني، ووقت تأهلها إلى أولمبياد ريو كانت في عامها الأول بكلية الطب.

بدأت ممارسة السلاح بعمر 12 عاما، وكانت لاعبة منتخب مصر للجمباز بعد فترة الجمع بينها وبين السباحة.

اهتمت بلعبة السلاح بالصدفة بعد متابعة صديقتها حتى تحولت لتلك الرياضة.

تلعب لنادي الصيد، وحصلت على شهادة الطب عام 2022 من جامعة القاهرة.

تدين لزوجها إبراهيم باستمرارها في الرياضة بسبب دعمه الكامل لها والحفاظ على مواعيد تدريباتها.

كانت تعاني خلال السنوات الماضية من عدم استمتاعها بالخروج في البلاد المنظمة للبطولة بسبب العودة للفندق من أجل المذاكرة.

تعرف على قصص جميع لاعبي البعثة المصرية من هنا

أولمبياد باريس سلاح السابر ندى حافظ
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