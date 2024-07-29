أولمبياد باريس - عبد الرحمن طلبة يفجر المفاجأة في سلاح الشيش.. وخروج أبو القاسم

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 14:55

كتب : محمد سمير

عبد الرحمن طلبة - سلاح الشيش

فجّر عبد الرحمن طلبة الذي يتم اليوم عامه الـ 17 مفاجأة بالتأهل إلى ثمن نهائي منافسات سلاح الشيش.

وتغلب طلبة على المجري دانييل دوسا بنتيجة 12-10 في دور الـ 32.

بينما ودع علاء الدين أبو القاسم صاحب فضية أولمبياد لندن 2012 مبكرا بالخسارة من الياباني كازوكي إيمورا 8-15.

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ويلعب عبد الرحمن طلبة مباراته المقبلة الساعة 4:25 عصرا في دور ثمن النهائي.

وبذلك يتواجد الثنائي المصري عبد الرحمن طلبة ومحمد حمزة في ثمن النهائي.

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من هو عبد الرحمن طلبة

مواليد 29 يوليو 2007، يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية مع عائلته.

بدأ ممارسة السلاح بعمر 8 سنوات، في النادي الخاص بوالده والذي افتتحه بأمريكا.

يدرس في المرحلة الثانوية ويتواصل "أونلاين" للتنسيق بين تدريباته والدراسة.

فجّر مفاجأة من العيار الثقيل العام الماضي عندما أطاح بالإيطالي أليسيو فاكوني المصنف الرابع عالميا من دور الـ32.

يلعب لنادي الزهور المصري في الوقت الحالي.

يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية ولم يفكر في اللعب باسم أمريكا مطلقا.

يفكر دائما في أن ممارسته من أجل الاستمتاع حتى لا يقع في فخ الضغوطات.

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من هو علاء أبو القاسم

مواليد 25 نوفمبر 1990 بمدينة سطيف الجزائرية، من أب مصري وأم جزائرية.

عاش في الجزائر مع عائلته قبل أن ينتقل إلى الإسكندرية وعمره 4 سنوات.

يتحدث اللغتين الإنجليزية والفرنسية بجانب العربية.

بدأ ممارسة السلاح بعمر 8 سنوات في نادي السلاح السكندري.

لعب رياضتي الكاراتيه والسباحة ولم يعجبه الجانب القتالي في الكاراتيه كما شعر بصعوبة السباحة، فاتجه إلى رياضة السلاح لإعتمادها على الذكاء وليس القوة فقط.

تخرج من كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

حصل على وسام الرياضة من الدرجة الأولى في مصر عام 2019.

حقق ميدالية تاريخية عندما توج بفضية أولمبياد لندن ليصبح أول مبارز إفريقي يحصد ميدالية أولمبية.

يشارك في الأولمبياد للمرة الرابعة على التوالي وسبق له إعلان اعتزاله مرتين.

قرر الاعتزال عقب خروجه من ثمن نهائي أولمبياد ريو بسبب هجوم المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح أنه ليس لاعبا لكرة القدم أو صاحب عقود وأن من يهاجمه لا يعلم الظروف التي يمر بها.

تراجع بعد ذلك عن الاعتزال وشارك في أولمبياد طوكيو وخرج من ربع النهائي.

أعلن بشكل مفاجيء اعتزاله في يناير 2024 قبل أقل من ستة أشهر من الأولمبياد لكنه عاد من جديد بعد رفض رئيس الاتحاد المصري قراره، وكشف بعد شهر عن تراجعه وأن رغبته في الاعتزال جاءت بسبب تفضيل الابتعاد عن الضغوط.

أولمبياد باريس عبد الرحمن طلبة سلاح الشيش علاء أبو القاسم
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