أولمبياد باريس - محمد حمزة يتأهل بصعوبة إلى ثمن نهائي سلاح الشيش

نجح محمد حمزة لاعب سلاح الشيش في حسم تأهله إلى ثمن نهائي أولمبياد باريس.

وحقق حمزة انتصارا صعبا على البولندي يان يوركيبيتش في دور الـ 32.

وتغلب حمزة على نظيره البولندي بنتيجة 15-14 في مباراة مثيرة.

وكان البولندي متقدما في البداية 10-8 قبل أن يعود حمزة ويتقدم في النتيجة 14-11 ثم التعادل 14-14.

لكن نجح محمد حمزة في خطف الفوز بالنهاية.

وكان حمزة قد حقق المركز الخامس بنسخة أولمبياد طوكيو بعدما خرج من ربع النهائي.

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من هو محمد حمزة

مواليد 11 سبتمبر 2000، ويلقب بـ الفرعون الصغير.

درس هندسة الطيران والهندسة الميكانيكية بجامعة برينستون بالولايات المتحدة الأمريكية.

بعيدا عن السلاح فكرة القدم والاسكواش هواياته كما يحب مشاهدة الرياضة بشكل عام.

لعب والداه رياضة السلاح وشاركا في البطولات المحلية بمصر قبل أن ينضم والده لمنتخب مصر، وذلك سبب تأثره بتلك الرياضة.

شقيقته الصغرى ملك تمارس سلاح الشيش أيضا، وتأهلت معه إلى أولمبياد باريس.

والده ماهر حمزة قام بتدريب منتخب مصر للسلاح.

شارك في أولمبياد ريو بعمر 15 عاما فقط، ويشارك أولمبيا للمرة الثالثة على التوالي.

الإيطالي أندريا بالديني هو الرياضي المفضل بالنسبة له.

يؤمن بمقولة "ما تستثمره في الرياضة هو ما ستحصل عليه، لذلك امنحها كل ما لديك".

منحته اللجنة الأولمبية لقب أفضل رياضي ناشيء في مصر عن موسم 2019 - 2020.

كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ميدالية أولمبية في طوكيو قبل أن يودع المنافسات في ربع النهائي.

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