جوارديولا: أتوقع بداية متأخرة لسيتي في الموسم الجديد لهذا السبب

يتوقع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بداية ضعيفة لفريقه في الموسم الجديد بسبب غياب بعض اللاعبين.

وخاض العديد من لاعبي سيتي عدة مباريات دولية في بطولة يورو 2024 وبطولة كوبا أمريكا 2024 خلال الصيف، مما أجل انضمامهم لصفوف الفريق في فترة الإعداد.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها جريدة ديلي ميل: "أتوقع أن ندخل الموسم الجديد متأخرين، ليس فقط ضد مانشستر يونايتد في مباراة الدرع الخيرية، ولكن ضد تشيلسي وإبسويتش تاون في بداية الدوري".

وأضاف "الأمر يتعلق بمحاولة عدم إهدار العديد من النقاط، ومحاولة المنافسة بشكل جيد. ليس لدينا لاعبون لأنهم يجب أن يرتاحوا".

وشدد "إذا لم يفكر كبار المسؤولين والمؤسسات مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي ورابطة الدوري الإنجليزي في صحة اللاعبين، فإن على المدربين أن يفكروا فيهم، وإلا فإنهم سيموتون".

وأتم المدرب الإسباني "هذا الضغط من المباريات كثير للغاية. لهذا السبب فإن 3 أو 4 أسابيع كفترة راحة ضروري للغاية".

ويلعب سيتي ضد يونايتد في مباراة الدرع الخيرية يوم 10 أغسطس المقبل.

قبل أن يبدأ حملة الدفاع على لقب الدوري الإنجليزي بملاقاة تشيلسي في الجولة الافتتاحية يوم 18 من الشهر نفسه.

ثم يلاقي إبسويتش تاون الصاعد حديثا في الجولة الثانية يوم 24 أغسطس.

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