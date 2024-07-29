أولمبياد باريس - مروان القماش ينهي سباق السباحة بالمركز 27.. وتأهل تونسي

ودع مروان القماش منافسات 800 متر حرة في رياضة السباحة بأولمبياد باريس.

واحتل القماش المركز 27 من أصل 32 في الترتيب العام.

وحقق القماش زمن قدره 8:07:00 خلال منافسات 800 متر حرة.

ويتأهل أول 8 متسابقين فقط إلى نهائي السباق، وكان صاحب المركز الثامن قد حقق زمن 7:44.59.

وشهد السباق تأهل السباح التونسي أحمد جوادي إلى النهائي بعد أن حقق المركز الثاني بالترتيب العام.

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من هو مروان القماش

مواليد 14 نوفمبر 1993.

بدأ مشواره مع السباحة في سن الرابعة بنادي سبورتنج بالإسكندرية، ودرس بجامعة إنديانا بلومنجتون في الولايات المتحدة الأمريكية.

لم يكن يحب السباحة أبدا بسبب برودة الماء، لكنه بدأ يحب اللعبة بعدما شاهد إخوته يحصدون الميداليات.

بعد ذلك أصبح تدريبه يوميا خلال حصتين في اليوم لمدة ساعتين وتمرين في صالة الألعاب الرياضية لمدة ساعة ويستيقظ في الرابعة فجرا من أجل التدريبات.

شقيقاه الصغيران يوسف ومازن يمارسان السباحة، وشارك يوسف في بطولة العالم 2019، بينما مازن لعب في بطولة العالم للدورات القصيرة.

يؤمن بمقولة (ما تفكر فيه يتحقق، وما تتخيله تصنعه).

حصل على منحة للدراسة والتدريب في أمريكا عام 2012 في جامعة ساوث كارولينا.

بدأ حلم مروان بالدراسة والتدريب في أمريكا قبل أن تصبح أحلامه أكبر ويرغب في المشاركة بالأولمبياد، والآن يتواجد للمرة الثالثة على التوالي في الأولمبياد.

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