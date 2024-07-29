أولمبياد باريس - زوجي التجديف يحقق المركز الأخير في الترضية

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 12:29

كتب : محمد سمير

أحمد خالد - محمد قوطة - زوجي التجديف

لم ينجح الثنائي أحمد خالد ومحمد قوطة في التأهل لمنافسات نصف نهائي زوجي التجديف والذي يضم 12 منتخبا.

وحصد الزوجي المصري المركز الخامس والأخير في السباق الأول بمنافسات الترضية.

وحقق الثنائي زمن 7:14.95 بمنافسات الترضية لينتهي السباق وهم في المركز الأخير.

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ويقام نصف النهائي بمشاركة 12 منتخبا ليصعد منهم 6 فقط إلى النهائي.

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من هو أحمد خالد

مواليد 2 فبراير 1994، يشارك في سباق الزوجي بمنافسات التجديف.

يشتهر بلقب "تيتو"، وكان خالد زين رئيس الاتحاد المصري السابق سبب إطلاق اللقب عليه.

يلعب في نادي اتحاد الشرطة الرياضي.

بدأ ممارسة اللعب في 2011 بالانضمام لناشئي نادي المقاولون قبل أن ينتقل لنادي الكهرباء في العام التالي.

انضم لصفوف منتخب مصر لأول مرة في 2016.

كان قريبا من التأهل لأولمبياد طوكيو الماضية لكن ثانية واحدة) حرمته من تحقيق حلمه.

هدفه التواجد ضمن أفضل 10 مراكز في أولمبياد باريس رفقة زميله محمد قوطة.

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من هو محمد قوطة

مواليد 27 فبراير 1997، يشارك في سباق الزوجي بمنافسات التجديف.

يلعب في نادي هيئة بورسعيد بمدينة بورفؤاد.

مازح عبد الخالق البنا الذي تأهل لأخر نسختين من الأولمبياد بمفرده، قبل التصفيات قائلا: "لن تصعد بمفردك هذه المرة" قبل أن ينجح هو وزميله أحمد خالد في التأهل سويا.

حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة هيئة قناة السويس.

بدأ ممارسة اللعبة وعمره 17 عاما عن طريق عمه أحمد قوطة مددرب التجديف واستمر معه لمدة عامين قبل الانتقال لنادي بورفؤاد.

انضم لمنتخب مصر في 2016 وانطلقت رحلته في منافسات الفردي عام 2019.

الهدف هو التواجد ضمن أول 10 مراكز في الترتيب بأولمبياد باريس.

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