أولمبياد باريس - ندى حافظ تُقصي المصنفة السابعة وتتأهل لثمن نهائي سلاح السابر

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 12:18

كتب : محمد سمير

ندى حافظ - سلاح السابر

نجحت ندى حافظ في إقصاء الأمريكية إليزابيث تارتاكوفسكي المصنفة السابعة عالميا من دور الـ 32 بمنافسات سلاح السابر.

وتغلبت ندى على اللاعبة الأمريكية في مباراة قوية بنتيجة 15-13.

مع تفوقها الرياضي.. تعمل ندى حافظ طبيبة بالقصر العيني وتشارك بالأولمبياد للمرة الثالثة.

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وكانت ندى متأخرة مع بداية المباراة مع تفوق اللاعبة الأمريكية، قبل أن تنجح في العودة وتتعادل 9-9.

وخطفت ندى الفوز في اللحظات الأخيرة لتحسم مقعدها في ثمن النهائي.

وتلعب ندى حافظ الساعة 3:05 عصر اليوم الإثنين أمام جيون هايونج لاعبة كوريا الجنوبية والمصنفة العاشرة.

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من هي ندى حافظ

مواليد 28 أغسطس 1997، وتشارك في الأولمبياد للمرة الثالثة على التوالي.

طبيبة بالقصر العيني، ووقت تأهلها إلى أولمبياد ريو كانت في عامها الأول بكلية الطب.

بدأت ممارسة السلاح بعمر 12 عاما، وكانت لاعبة منتخب مصر للجمباز بعد فترة الجمع بينها وبين السباحة.

اهتمت بلعبة السلاح بالصدفة بعد متابعة صديقتها حتى تحولت لتلك الرياضة.

تلعب لنادي الصيد، وحصلت على شهادة الطب عام 2022 من جامعة القاهرة.

تدين لزوجها إبراهيم باستمرارها في الرياضة بسبب دعمه الكامل لها والحفاظ على مواعيد تدريباتها.

كانت تعاني خلال السنوات الماضية من عدم استمتاعها بالخروج في البلاد المنظمة للبطولة بسبب العودة للفندق من أجل المذاكرة.

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