مواعيد مباريات الإثنين 29 يوليو 2024.. مؤجلتان من الدوري المصري

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 10:36

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - حسين الشحات - إمام عاشور

يشهد اليوم الإثنين الموافق 20 يوليو 2024 مواجهتين مؤجلتين في مسابقة الدوري.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا

أخبار متعلقة:
والد النني: إذا عاد إلى مصر سيلعب مع الأهلي ولكن أدار موقعة السوبر بينهما.. معروف حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا البنك الأهلي يعلن تجديد تعاقد سيمبوري مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة فسخ تعاقد متولي

الدوري المصري

يستضيف الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة من الجولة 19 بمسابقة الدوري.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وفي نفس التوقيت يحل الزمالك ضيفا على المقاولون العرب بالمباراة المؤجلة بنفس الجولة.

ويذاع اللقاء المقرر إقامته على ملعب المقاولون العرب، عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

كرة يد

يلعب منتخب مصر مباراة قوية أمام الدنمارك في تمام الثالثة عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

لمعرفة كافة مواعيد اليوم للبعثة المصرية بأولمبياد باريس من هنا

الدوري المصري الأهلي الزمالك
نرشح لكم
الرابعة للأبيض.. محمود البنا حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب أدار موقعة السوبر بينهما.. معروف حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا البنك الأهلي يعلن تجديد تعاقد سيمبوري خبر في الجول - الكشف عن التفاصيل المالية لانتقال غيلاس قناوي إلى اتحاد العاصمة مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة فسخ تعاقد متولي بعد سفره لإنهاء إجراءات التجنيد.. اتحاد العاصمة يعلن ضم غيلاس قناوي مدير تعاقدات السويحلي يكشف حقيقة التفاوض مع عواد خبر في الجول - الجونة يبلغ مدافع الزمالك باستبعاده لنهاية الموسم
أخر الأخبار
ردا على تقارير رحيله.. رافينيا: متحمس جدا للعمل مع فليك 10 دقيقة | الدوري الإسباني
أولمبياد باريس - حيلة من دريس للانسحاب من أمام لاعب الكيان الصهيوني دون عقوبات 25 دقيقة | باريس 2024
مواعيد مباريات الإثنين 29 يوليو 2024.. مؤجلتان من الدوري المصري 42 دقيقة | الدوري المصري
والد النني: إذا عاد إلى مصر سيلعب مع الأهلي ولكن 8 ساعة | الكرة المصرية
مدرب الكرخ العراقي: الجماهير طلبت تجنيس صالح جمعة.. وهذا ما حدث في واقعة إيقافه 8 ساعة | المحترفون
أولمبياد باريس - وزير الرياضة يكشف حديثه مع زيزو بعد أزمة مباراة أوزبكستان 8 ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - محمد السيد: الحكم أخطأ في احتساب اللمسة الأولى.. وهذا سبب احتفال كريستيانو 9 ساعة | باريس 2024
الرابعة للأبيض.. محمود البنا حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 3 انتهت أولمبياد باريس - البعثة المصرية.. محمد السيد يحصد البرونزيــــــــــــــة في اليوم الثاني 4 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (35) - (32) المجر.. انتصار الفراعنة