مواعيد مباريات الإثنين 29 يوليو 2024.. مؤجلتان من الدوري المصري
الإثنين، 29 يوليه 2024 - 10:36
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الإثنين الموافق 20 يوليو 2024 مواجهتين مؤجلتين في مسابقة الدوري.
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الدوري المصري
يستضيف الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة من الجولة 19 بمسابقة الدوري.
ويقام اللقاء على استاد القاهرة في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.
وفي نفس التوقيت يحل الزمالك ضيفا على المقاولون العرب بالمباراة المؤجلة بنفس الجولة.
ويذاع اللقاء المقرر إقامته على ملعب المقاولون العرب، عبر قناة أون تايم سبورتس 2.
كرة يد
يلعب منتخب مصر مباراة قوية أمام الدنمارك في تمام الثالثة عصرا.
ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 3.
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