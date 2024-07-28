بعد أيام من قدومه.. بايرن ميونيخ يعلن إصابة هيروكي إيتو

أعلن نادي بايرن ميونيخ إصابة لاعبه هيروكي إيتو خلال مباراة ودية خاضها الفريق.

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وتعادل بايرن مع منافسه دورن وديا بهدف لكل فريق، وبدأ الياباني أساسيا وتم استبداله في الدقيقة 21 للإصابة.

وكتب بايرن على موقعه الرسمي "من المقرر أن يغيب الوافد الجديد إيتو عن بايرن لعدة أسابيع بعدما تعرض المدافع لكسر في مشط القدم خلال مباراة الأحد الودية".

وتم تأكيد ذلك من خلال الفحص الذي أجراه الفريق الطبي للفريق بعد المباراة مباشرة.

وقال ماكس إيبيرل مدير النادي للموقع الرسمي: "من الواضح أنها ضربة مريرة للغاية، سنقدم لهيروكي أفضل دعم حتى يعود بكامل لياقته إلى الملعب في أسرع وقت ممكن".

وضم بايرن اللاعب قادما من شتوتجارت حتى 2028.

وبحسب التقارير فإن البافاري ضم هيروكي بدفع 30 مليون يورو لشتوتجارت هي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه.

ويعد إيتو ثاني أغلى صفقة انتقال للاعب ياباني بعد شويا ناكاجيما الذي انضم من بورتميونينسي إلى الدحيل القطري في 2017 مقابل 35 مليون يورو.

وسيكون إيتو ثالث ياباني يرتدي قميص بايرن ميونيخ بعد كل من تاياشي فوكوي وتاكاهاشي أوسامي.

وبدأ هيروكي مسيرته في صفوف شباب جيبيلو إواتا والذي وقع معه أول عقد احترافي في 2018.

وخاض 60 مباراة بقميص فريقه وأعير لصفوف ناجويا جرامبوس وانضم لشتوتجارت في موسم 2021-222.

ولعب بقميص شتوتحارت 97 مباراة وسجل خلالها هدفين.

وبقميص منتخب اليابان خاض 19 مباراة دولية، وشارك في كأس العالم 2022 والتي ودع منها الساموراي من دور الـ 16 ضد كرواتيا.