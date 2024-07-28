أولمبياد باريس – رئيس اتحاد اليد: نخطط للمنافسة على ميدالية

الأحد، 28 يوليه 2024 - 17:53

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة اليد

أكد محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن منتخب الفراعنة استعد بشكل جيد للغاية قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس حتى 11 أغسطس المقبل.

وكشف الأمين أن معنويات فراعنة اليد مرتفعة وأن الجميع لديه ثقة في تقديم عروض ومباريات كبيرة خلال فاعليات دورة الألعاب الأولمبية.

وأضاف الأمين أن منتخب اليد يخطط للمنافسة على ميدالية أولمبية ويتمنى أن يكون التوفيق حليف الفراعنة خلال مشوارهم في الدورة.

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وبدأ مصر لكرة اليد مشواره في دورة الألعاب الأولمبية بالفوز منتخب المجر في بداية المشوار الأولمبي.

وأوضح الأمين ان الجهاز الفني للمنتخب الوطني يضع لكل مباراة خطة وطريقة لعب مختلفة وحرص الجهاز الفني للمنتخب على متابعة عدد من مباريات المنتخبات في المجموعة .

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعه الثانيه التي تضم بجانب الفراعنة كل من الدنمارك وفرنسا والمجر والنرويج والأرجنتين.

منتخب مصر لكرة اليد أولمبياد باريس
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