مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة فسخ تعاقد متولي

الأحد، 28 يوليه 2024 - 17:27

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - محمود متولي

أوضح مصدر من الأهلي حقيقة فسخ تعاقد محمود متولي مدافع الفريق.

محمود متولي

النادي : الأهلي

الأهلي

وانتشرت بعض التقارير التي تشير لفسخ تعاقد مدافع الأهلي.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "لم يتم فسخ تعاقد محمود متولي حتى الآن".

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وأتم "يتم دراسة موقف اللاعب وفقا للرؤية الفنية لمارسيل كولر الذي لا يفضل استمراره بسبب تكرار الإصابات".

وخاض متولي الموسم الجاري 5 مباريات بقميص الأهلي في جميع المسابقات وسجل هدفا وحيدا.

إجمالا خاض متولي منذ انضمامه للأهلي في 2019، 59 مباراة في جميع المسابقات سجل 2 وصنع 1.

وحقق متولي مع الأهلي 10 ألقاب منذ انضمامه قادما من الإسماعيلي.

ويستعد الأهلي للقاء سيراميكا كليوباترا في لقاء مؤجل من الجولة 19 من الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري المصري برصيد 69 نقطة بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن بيراميدز.

محمود متولي الأهلي الدوري المصري
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