أولمبياد باريس - الأولمبية المصرية في بيان رسمي: لا مسؤولية على يمنى زياد أو اتحاد الملاكمة

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية نتائج التحقيق مع الملاكمة يمنى عياد والتي لم خسرت دون أن تلعب المباراة في أولمبياد باريس 2024.

خسرت يمنى عياد أمام الأوزبكية نيجينا أوكتاموفا في منافسات الملاكمة وزن 54 كيلوجرام.

ولم تُقم المباراة في خبر صادم ومفاجئ، لعدم اجتياز يمنى عياد للوزن المحدد.

وعند قياس الوزن تخطت الوزن المحدد وهو 54 كيلوجرام، بفارق 700 جرام.

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وجاء بيان اللجنة الأولمبية المصرية

قامت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس بالتحقيق في واقعة لاعبة الملاكمة المصرية يمنى عياد والتي اضطرت إلى الانسحاب من المنافسات بسبب زيادة وزنها 700 جرام عن الوزن الرسمي لها.

وجاء ملخص التقرير الطبي كالتالي:

"أن اللاعبة عانت عند وصولها إلى باريس من زيادة في الوزن ناتجة عن ظروف وملابسات يوم السفر والطيران، ثم استطاعت تحقيق الوزن الخاص بعد اتباعها برنامج خاص في الأيام السابقة للمنافسة وبعد وصولها إلى باريس، ثم فوجئت بتغيرات فسيولوجية وهرمونية مفهومة لكل السيدات والآنسات والأطباء ونتحفظ على ذكر التفاصيل طبقا لأعرافنا وتقاليدنا المصرية وحفاظا على حقوق ونفسية اللاعبة. مع العلم أن هناك تقرير تفصيلي من اللجنة الطبية يؤكد على عدم توجيه أي مسئولية على اللاعبة والجهاز الفني والإداري من يريد الاطلاع عليه من المتخصصين يتفضل في اللجنة.

وإليكم نتائج اللاعبة يمنى أحمد عياد والتي أدت الى تأهلها الى دورة الالعاب الاولمبية باريس بصفتها صاحبة المركز الاول عن إفريقيا.

النتائج المحلية:

بطولة الجمهورية للسيدات لمدة 3 سنوات.

النتائج الدولية

الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط الجزائر 2022 لتصبح أول لاعبة مصرية تحرز ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط.

الميدالية الذهبية والحصول على كأس إفريقيا بجنوب إفريقيا 2024.

حاصله على الحزام الذهبي في بطولة الحزام الذهبي رومانيا 2024 كأول ملاكمة مصرية تحرز هذا الحزام في البطولة.

الميدالية الفضية في الدورة التأهيلية كأول ملاكمة مصرية تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

من هي يمنى عياد؟

كتبت اسمها في تاريخ الرياضة المصرية بعد التأهل لنهائي إفريقيا 2023 لتصبح أول ملاكمة مصرية تتأهل إلى الأولمبياد.

مواليد 29 يونيو 2003، وتدرس التربية الرياضية بجامعة دمياط في مسقط رأسها.

بدأت الكاراتيه ثم الكونغ فو قبل احتراف الملاكمة، وانطلق مشوارها الرياضي بعد مشاهدة شقيقتها وهي تلعب الكاراتيه.

حلم حياتها منذ بدء ممارستها الرياضة بعمر 6 سنوات في مسقط رأسها بكفر العرب في دمياط، هو المشاركة بالأولمبياد يوما ما.

لعبت لفترة في رياضة الفنون القتالية قبل أن ينصحها مدربها وائل فهر بالالتحاق برياضة الملاكمة بسبب تميزها في اللعب باليد.