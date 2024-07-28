أولمبياد باريس - في الجول يكشف هل يمكن طبيا زيادة الوزن خلال ساعات بعد استبعاد يمنى عياد من الملاكمة

الأحد، 28 يوليه 2024 - 00:17

كتب : محمد رؤوف

يمنى عياد

انتشرت العديد من التساؤلات بعد استبعاد يمنى عياد لاعبة الملاكمة المصرية من أولمبياد باريس 2024 بسبب وزنها.

وكانت التساؤلات تدور بشكل رئيسي حول كيفية زيادة وزنها 700 جرام أكثر مما تتطلب منافسات وزن 54 كيلو جرام في وقت قليل للغاية قبل المباراة مباشرة.

وبالتالي كان التوجه مباشرة نحو الطب لتفسير كل التساؤلات، وكيف من الممكن أن يزيد أي شخص هذا الوزن في وقت قليل للغاية.

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زيادة الوزن خلال ساعات؟

تحدث هيثم صبري طبيب التغذية الرياضية لـ FilGoal.com وكشف عن الأمر قائلا: "من الممكن أن يزيد وزن أي شخص خلال وقت ضيق للغاية".

وأضاف "من الممكن إذا تناول أي شخص وجبة بكمية كبيرة بأن يزيد حتى 1 كيلو جرام وليس فقط 700 جرام، فهذا أمر ممكن الحدوث".

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وأكمل "من الوارد أيضا أن الاحتباس المائي يؤدي لزيادة للوزن بهذا المقدار".

ماذا عن الدورة الشهرية؟

بما أننا نتحدث عن حالة سيدة فيجب ذكر جميع النواحي الممكنة، وهنا يأتي دور الدورة الشهرية للمرأة، والسؤال المنطقي هل لها تأثير في زيادة الوزن، وهل يصل لـ700 جرام؟

وفي هذه النقطة قال صبري: "الدورة الشهرية للمرأة لديها دور كبير في أمر الوزن".

وشدد "ممكن أن يزيد وزن المرأة من 400 جرام ولحد أقصى 2 كيلو جرام خلال الدورة الشهرية، لكن يجب أن يتم دراسة كل هذه الأمور قبل فترة طويلة وتكون منظمة إذا كانت الحالة هكذا".

وواصل "من المفترض أن الوقت المحتمل لحدوث الدورة الشهرية يكون معروفا بشكل تقريبي للمرأة أي يكون من يوم 7 وحتى 10 على سبيل المثال".

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وأكد "وفي هذه الفترة من الممكن أن يحدث زيادة لوزن المرأة بشكل طبيعي، وإذا كان الأمر هكذا في حال أي مرأة رياضية فيجب مراعاة بعض الأمور".

وتابع "من الأمور التي يجب مراعتها هي إذا كان الوزن المطلوب عدم تخطيه هو 54 كيلو جرام، فيجب من خلال الفريق الطبي المتخصص بأن ينصح المرأة الرياضية بأن يكون وزنها 51 كيلو جرام".

وأردف "كل ذلك إذا كان وقت دورتها الشهرية في نفس توقيت حساب الوزن للبطولة".

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وأكد "في حال زيادة وزن المرأة 2 كيلو جرام وهو الحد الأقصى فستكون أقل من 54 كيلو جرام وهو الوزن المطلوب للبطولة على سبيل المثال".

هل وزن المرأة الأصلي مؤثر؟

الأمر سيقودك إلى هذا السؤال بشكل طبيعي وهو وزن المرأة الطبيعي قبل الدورة الشهرية مؤثر في مقدار زيادتها لكيلو أو أكثر.

ورد صبري على ذلك "لا على الإطلاق، إذا كانت المرأة على سبيل المثال وزنها 90 كيلو جرام، فهذا ليس لديه أي علاقة في زيادة وزنها لـ2 كيلو جرام وقت الدورة الشهرية".

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وأكمل "وبالمثل إذا كانت المرأة وزنها الطبيعي 60 كيلو جرام، فهذا لا يعني زيادتها لكيلو جرام أثناء الدورة الشهرية على سبيل المثال، بل ممكن أن تزيد هي 2 كيلو جرام، والأخرى 400 جرام فقط، الأمر يعتمد على طبيعة كل جسم، وليس كونها بدينة أو نحيفة في الأصل".

متى تفقد المرأة الوزن الزائد؟

السؤال المنطقي الآخر الذي ستريد معرفة إجابته هو متى تعود المرأة لوزنها الطبيعي بعد زيادته خلال الدورة الشهرية.

يجيب صبري قائلا: "عندما تحدث عملية التبويض للمرأة، تخسر طبيعيا كل الوزن الذي كسبته خلال الدورة الشهرية، مهما كانت الزيادة سواء 400 جرام أو الأكثر 2 كيلو جرام".

ماذا عن الاحتباس المائي؟

هل الاحتباس المائي في الجسد لديه تأثير كبير على زيادة الوزن بهذا المقدار؟

وعن هذه النقطة يقول صبري: "من الصعب أن يشرب لاعب أولمبي مياه في منافسة محترفة كهذه بكثرة لهذه الدرجة".

وأكمل "لكن من الناحية النفسية فالضغط النفسي من الممكن أن يتسبب في زيادة نسبة هرمون الكورتيزول الطبيعي في الجسد، لكن من المستحيل أن يزيد وزن أي شخص بهذا المقدار".

وماذا عن تناول أدوية تحتوي على مادة الكورتيزون؟ يجيب صبري "حتى الأدوية التي بها الكورتيزون تحتاج لوقت طويل حتى تتسبب في زيادة وزن الشخص، الأمر لا يحدث في يوم أو أيام قليلة حتى".

الكورتيزول هو الذي يفرزه الجسد بشكل طبيعي، بينما تناوله خارجيا يسمى كورتيزون.

زيادة وزن يمنى قبل المنافسات

تحدث شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية لقناة صدى البلد قائلا: "في منتصف الليل كان وزن يمنى ملائما، ولكن في الصباح حين تم وزنها ظهرت زيادة بمقدار 700 جرام واضطرت لعدم اللعب".

وأضاف "لا يوجد سبب ممكن لزيادة الوزن غير الطعام والشراب، وهذا خطأ غير مقبول، هناك اجتماع لمناقشة ما حدث".

وواصل "لا يمكنني تحديد المسؤول الآن ولكن بالتأكيد اللاعب دائما مسؤول بشكل كبير عن الحفاظ على وزنه".

وأنهى حديثه قائلا: "وزن يمنى كان زائدا كيلوجرام ونصف قبل المنافسات بـ 48 ساعة، وعادت للوزن المناسب في ليلة المباراة قبل ظهور الزيادة الأخيرة في الصباح".

تحويل يمنى للتحقيق

قال عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة: "سنجري تحقيقا مع اللاعبة لمعرفة الأسباب وسنعلنها فورا خلال ساعات".

وقال غنيم في تصريحات إعلامية أنه فضل الاستماع بنفسه للاعبة ولن يتم ذبحها كما يعتقد البعض ولكن سيتم معاقبتها في حالة الإدانة مشيراً إلى أن يمنى عياد لاعبة صاعدة وينتظرها مستقبل كبير ولكن يجب محاسبتها حتى لا تقع مستقبلاً في مثل هذه الأخطاء.

والآن لديك وجهة نظر الطب لمعرفة الأسباب المحتملة وكذلك تصريحات الأمين العام للجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الملاكمة حتى ينتهي التحقيقات معها.

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