تين هاج يتحدث عن إصابات لاعبي يونايتد أمام أرسنال.. وأهمية ركلات الترجيح

تحدث إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن إصابة الثنائي راسموس هويلاند وليني يورو خلال مباراة أرسنال، وأهمية لعب ركلات الترجيح في المباريات الودية.

وأصيب الثنائي في المباراة الودية التي فاز فيها أرسنال على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم الجديد 2024/2025.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إصابة راسموس هويلاند وليني يورو؟ من المبكر لأوانه الحديث عن حجم الإصابتين، علينا انتظار 24 ساعة أولا قبل أن نعرف المزيد".

وأضاف الهولندي "حرصنا على استبدال ليني يورو لأنه شارك في 50% فقط من الحصص التدريبية. سنرى ماذا ستسفر عنه الأيام القادمة".

وأكمل "ركلات الترجيح مهمة لبطولات الكؤوس التي نشارك فيها. من المهم وجود حارس يجيد التصدي لركلات الجزاء، وأندريه أونانا قام بتصديين رائعين. ركلاتنا كلها كانت جيدة باستثناء واحدة".

وتابع "مستوى المباراة كان جيدًا جدًا من الفريقين ومناسبًا للأسبوع الثالث من فترة الإعداد، ولكن أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل في الشوط الأول".

وأتم "سجلنا هدفًا جميلًا، وكنت راضيًا تمامًا عن الأداء. خلقنا عدة فرص بخلاف الهدف أيضًا، ثم استقبلنا هدف التعادل الذي جاء من تسلل واضح".

وتقدم راسموس هويلاند بالهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة العاشرة مستغلا تمريرة من ماركوس راشفورد.

وتعادل جابرييل جيسوس لأرسنال في الدقيقة 26.

في الشوط الثاني سجل جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني وهدف الفوز لأرسنال في الدقيقة 81.

وبعد المباراة لعب الفريقين ركلات ترجيح فاز فيها مانشستر يونايتد على أرسنال بنتيجة 4-3.

ركلات الترجيح شهدت محاولة استفزاز أندري أونانا حارس مانشستر يونايتد لجابرييل ميجاليس الذي سجل بنجاح.

وأهدر في ركلات الترجيح لأرسنال كل من كاي هافيرتز وكيفيور.

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مانشسر يونايتد سيلعب مباراته المقبلة ضد ريال بيتيس يوم الخميس 1 أغسطس.