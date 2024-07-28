تين هاج يتحدث عن إصابات لاعبي يونايتد أمام أرسنال.. وأهمية ركلات الترجيح

الأحد، 28 يوليه 2024 - 15:19

كتب : FilGoal

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد

تحدث إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن إصابة الثنائي راسموس هويلاند وليني يورو خلال مباراة أرسنال، وأهمية لعب ركلات الترجيح في المباريات الودية.

وأصيب الثنائي في المباراة الودية التي فاز فيها أرسنال على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم الجديد 2024/2025.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إصابة راسموس هويلاند وليني يورو؟ من المبكر لأوانه الحديث عن حجم الإصابتين، علينا انتظار 24 ساعة أولا قبل أن نعرف المزيد".

أخبار متعلقة:
إيدرسون يتحدث عن مستقبله مع مانشستر سيتي باوك يقطع الطريق على الشباب ويضم مهاجم المغرب جوارديولا للاعبيه: من ينتج أكثر لديه فرصة أكبر للعب سبورت: النصر مستعد لدفع 100 مليون يورو من أجل ضم رافينيا

وأضاف الهولندي "حرصنا على استبدال ليني يورو لأنه شارك في 50% فقط من الحصص التدريبية. سنرى ماذا ستسفر عنه الأيام القادمة".

وأكمل "ركلات الترجيح مهمة لبطولات الكؤوس التي نشارك فيها. من المهم وجود حارس يجيد التصدي لركلات الجزاء، وأندريه أونانا قام بتصديين رائعين. ركلاتنا كلها كانت جيدة باستثناء واحدة".

وتابع "مستوى المباراة كان جيدًا جدًا من الفريقين ومناسبًا للأسبوع الثالث من فترة الإعداد، ولكن أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل في الشوط الأول".

وأتم "سجلنا هدفًا جميلًا، وكنت راضيًا تمامًا عن الأداء. خلقنا عدة فرص بخلاف الهدف أيضًا، ثم استقبلنا هدف التعادل الذي جاء من تسلل واضح".

وتقدم راسموس هويلاند بالهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة العاشرة مستغلا تمريرة من ماركوس راشفورد.

وتعادل جابرييل جيسوس لأرسنال في الدقيقة 26.

في الشوط الثاني سجل جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني وهدف الفوز لأرسنال في الدقيقة 81.

وبعد المباراة لعب الفريقين ركلات ترجيح فاز فيها مانشستر يونايتد على أرسنال بنتيجة 4-3.

ركلات الترجيح شهدت محاولة استفزاز أندري أونانا حارس مانشستر يونايتد لجابرييل ميجاليس الذي سجل بنجاح.

وأهدر في ركلات الترجيح لأرسنال كل من كاي هافيرتز وكيفيور.

مانشسر يونايتد سيلعب مباراته المقبلة ضد ريال بيتيس يوم الخميس 1 أغسطس.

مانشستر يونايتد إريك تين هاج راسموس هويلاند ليني يورو
نرشح لكم
إيدرسون يتحدث عن مستقبله مع مانشستر سيتي جوارديولا للاعبيه: من ينتج أكثر لديه فرصة أكبر للعب ذا أثلتيك: تشيلسي يتوصل لاتفاق مع فياريال لضم يورجنسن مؤتمر أرتيتا: نحتاج 114 نقطة للتفوق على سيتي والفوز بالدوري مؤتمر تين هاج: هذا موسم البقاء للأقوى.. وراشفورد يستطيع تكرار ما فعله قبل موسمين مؤتمر جوارديلا: تجديد تعاقدي؟ لن أستمر مع سيتي لـ 8 سنوات أخرى ولكن القائد صلاح يصنع هدفا في انتصار ليفربول الودي على ريال بيتيس إيفرتون يعلن التعاقد مع ليندستروم قادما من نابولي
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - سلاح المبارزة.. محمد السيد يكرر إنجازه ويتأهل لربع النهائي 9 دقيقة | باريس 2024
تحديد شروط استقدام الحكام الأجانب الموسم المقبل بالدوري السعودي 26 دقيقة | سعودي في الجول
لتكرار تجربة سون؟ توتنام يتعاقد مع لاعب كوري جديد ساعة | الكرة الأوروبية
يوسف بلايلي يعود إلى الترجي ساعة | ميركاتو
تين هاج يتحدث عن إصابات لاعبي يونايتد أمام أرسنال.. وأهمية ركلات الترجيح ساعة | الدوري الإنجليزي
أولمبياد باريس - باحتفال كريستيانو.. محمد السيد إلى ثمن نهائي سلاح المبارزة 2 ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - محمد البيلي يودع منافسات تنس الطاولة من دور الـ 64 2 ساعة | باريس 2024
سبورت: النصر مستعد لدفع 100 مليون يورو من أجل ضم رافينيا 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 2 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 3 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (35) - (32) المجر.. انتصار الفراعنة 4 مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي