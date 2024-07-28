أولمبياد باريس - رغم تحقيق رقم قياسي.. ثلاثي الشيش المصري يودع منافسات السيدات

الأحد، 28 يوليه 2024 - 13:30

كتب : FilGoal

سيدات سلاح الشيش

ودع ثلاثي سيدات المصري منافسات فردي الشيش في أولمبياد باريس 2024.

الثلاثي يارا الشرقاوي وسارة حسني وملك حمزة ودع البطولة من دور الـ 32.

يارا الشرقاوي خسرت من الصينية هوانج كيانكيان بنتيجة 15-5.

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وبنفس النتيجة خسرت سارة حسني من الإيطالية مارتينا فافاريتو المصنفة الرابعة عالميا بنفس النتيجة.

سارة صاحبة الـ 14 عاما سجلت التاريخ رغم خسارتها إذ أصبحت أصغر مشاركة في تاريخ مصر بالأولمبياد.

وفي مباراة ثالثة خسرت ملك حمزة من الألمانية آن ساوير بنتيجة 15-3.

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شيش أولمبياد باريس 2024
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