جوارديولا للاعبيه: من ينتج أكثر لديه فرصة أكبر للعب

الأحد، 28 يوليه 2024 - 12:37

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - لايبزيج ومانشستر سيتي

وجه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي رسالة للاعبيه تفيد بأن من ينتج أكثر في أرض الملعب ستكون فرصه أكبر في المشاركة.

وفاز ميلان على مانشستر سيتي وديا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت مشاركة العديد من اللاعبين الشباب.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "من الجيد أن نرى كيف تظهر الوجوه الشابة ضد فرق كبيرة مثل سلتيك وميلان".

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وأضاف "إنها تجربة رائعة بالنسبة لنا لنرى كيف يتطور الأداء، هذه المباريات رائعة لأنه من الصعب أن نرى تطور الوجوه الشابة كثيرا خلال الموسم".

وتابع "عادةً لا يستطيع اللاعبون الشباب في الفريق الأول التعبير عن أنفسهم، هذه المرة الأمر عكس ذلك، فهم محاطين بلاعبين كبار".

وشدد المدرب الإسباني "عليهم التنافس مع بعضهم البعض، فاللاعبون الذين ينتجون لديهم فرصة أكبر للعب".

الهزيمة هي الثانية على التوالي لمانشستر سيتي في الوديات بعد الخسارة من سيلتيك في مباراته الأولى.

تقدم إيرلنج هالاند بالهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أوسكار بوب.

وتعادل لورينزو كولومبو لميلان في الدقيقة 34 مستغلا تمريرة من صامويل شاكويزي.

وبعد 4 دقائق أضاف كولومبو الهدف الثاني بعد صناعة أيضا من شاكويزي.

وفي الشوط الثاني تعادل مانشستر سيتي من جديد عن طريق جيمس مكيتي.

وسجل ماركو ناستي هدف الفوز لميلان في الدقيقة 78.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته الودية المقبلة ضد برشلونة يوم الأربعاء 31 يوليو.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا ميلان
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