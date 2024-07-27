أولمبياد باريس - زياد السيسي: الأمر كان صعبا ذهنيا.. وأعتذر لأنني لم أحقق ميدالية

أوضح زياد السيسي لاعب سلاح السابر أنه كان بحاجة للتركيز بشكل أكبر من أجل حصد ميدالية في أولمبياد باريس 2024.

وخسر زياد السيسي فرصة الحصول على ميدالية برونزية في منافسات سلاح السابر في أولمبياد باريس 2024. (طالع التفاصيل)

وقال زياد السيسي عبر بي إن سبورتس: "لعبت لسنوات طويلة لتحقيق حلم والدي الراحل ووالدتي ولأنهما تعبوا معي كثيرا، الحمد لله هذه إرادة الله، وقدر الله ما شاء فعل".

وأضاف "شعوري في مباراتي نصف النهائي والبرونزية؟ الأمر كان صعبا على المستوى الذهني، وحاولت التركيز بشكل أكبر لكن الأولمبياد أكبر من أي بطولة".

وأكمل "أول مرة أصل لهذه المرحلة وكان لدي مشاعر مختلطة، وفي بعض الأوقات تشتت تفكيري. المشكلة أكبر من جهتي وكنت بحاجة للتركيز أكثر".

وأتم "أعتذر لأنني لم أحقق ميدالية وأرفع رؤوسكم، وأتمنى أن يحقق زملائي نتائج أفضل".

وانتصر الإيطالي لويجي ساميلي المصنف السابع على زياد السيسي بنتيجة 15-12 في مباراة المركز الثالث.

وتأجل حلم الميدالية الأولمبية المصرية الأولى لوقت آخر سواء في لعبة السلاح أو المسابقات الأخرى.