أولمبياد باريس - زياد السيسي: الأمر كان صعبا ذهنيا.. وأعتذر لأنني لم أحقق ميدالية

أوضح زياد السيسي لاعب سلاح السابر أنه كان بحاجة للتركيز بشكل أكبر من أجل حصد ميدالية في أولمبياد باريس 2024.
وخسر زياد السيسي فرصة الحصول على ميدالية برونزية في منافسات سلاح السابر في أولمبياد باريس 2024. (طالع التفاصيل)
وقال زياد السيسي عبر بي إن سبورتس: "لعبت لسنوات طويلة لتحقيق حلم والدي الراحل ووالدتي ولأنهما تعبوا معي كثيرا، الحمد لله هذه إرادة الله، وقدر الله ما شاء فعل".
وأضاف "شعوري في مباراتي نصف النهائي والبرونزية؟ الأمر كان صعبا على المستوى الذهني، وحاولت التركيز بشكل أكبر لكن الأولمبياد أكبر من أي بطولة".
وأكمل "أول مرة أصل لهذه المرحلة وكان لدي مشاعر مختلطة، وفي بعض الأوقات تشتت تفكيري. المشكلة أكبر من جهتي وكنت بحاجة للتركيز أكثر".
وأتم "أعتذر لأنني لم أحقق ميدالية وأرفع رؤوسكم، وأتمنى أن يحقق زملائي نتائج أفضل".
وانتصر الإيطالي لويجي ساميلي المصنف السابع على زياد السيسي بنتيجة 15-12 في مباراة المركز الثالث.
وتأجل حلم الميدالية الأولمبية المصرية الأولى لوقت آخر سواء في لعبة السلاح أو المسابقات الأخرى.
نتائج مباريات زياد السيسي في باريس 2024
دور الـ 32: زياد السيسي 15-11 الأرجنتيني ماريا دي تيا
دور الـ 16: زياد السيسي 15-11 الأمريكي ميتشيل سارون
دور الـ 8: زياد السيسي 15-14 الألماني ماتياس سزابو
دور الـ 4: زياد السيسي 11-15 التونسي فارس فرجاني
مباراة المركز الثالث: زياد السيسي 12-15 الإيطالي لويجي ساميلي
من هو زياد السيسي؟
مواليد 15 ديسمبر 1994 بالإسكندرية، لاعب بالم هيلز.
هواياته مشاهدة الاسكواش وكرة السلة والكرة الطائرة والغطس.
متزوج من نوران جوهر بطلة العالم للاسكواش، ويحلم الثنائي بالتواجد سويا في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 بعد إدراج رياضة الاسكواش.
والده الراحل علي السيسي سبق له اللعب لمنتخب مصر لكرة السلة.
درس الهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان يرغب في عدم إتمام استكمال دراسته هناك قبل أن يستقر على الاستمرار عقب وفاة والده.
بدأ ممارسة كرة السلة بسبب عائلته لأن والده ووالدته وشقيقه لعبوا اللعبة، كان ضمن الجيل الذهبي لسبورتنج في السلة والذي ضم إيهاب أمين لاعب الأهلي الحالي.
والدته كانت تحب الرياضات الفردية وأعجبت بالسلاح لأنه يطلق عليها رياضة الأمراء، وفي البداية رفض الانتقال للسلاح بسبب حبه لكرة السلة قبل أن يحترف اللعبة.
حصل على ذهبية الجائزة الكبرى وأحد أبرز المرشحين لحصد الميدالية الأولمبية.
يطمح في تحقيق ميدالية بأولمبياد باريس.
انتشرت شائعة بأن يلعب هو وزوجته باسم أمريكا وكشف عن تفاجئه من الشائعة ولكن ربما ذلك بسبب إقامتهم هناك، لكن الثنائي لم يفكر أبدا في الأمر من الأساس.
بطله المفضل، الأمريكي مايكل جوردان لاعب كرة السلة أما على مستوى مصر فزميله علاء أبو القاسم صاحب فضية أولمبياد لندن.
فلسفته هي "طالما تفعل ما عليك القيام به، سيحدث ما تنتظره، فقط آمن بقدرتك على فعل ذلك".
يشارك في الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي.