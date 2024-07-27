أولمبياد باريس - الميدالية الأولى تتأجل.. زياد السيسي يخسر البرونزية أمام ساميلي في السابر

خسر زياد السيسي فرصة الحصول على ميدالية برونزية في منافسات سلاح السابر في أولمبياد باريس 2024.

وانتصر الإيطالي لويجي ساميلي المصنف السابع على زياد السيسي بنتيجة 15-12 في مباراة المركز الثالث.

وتأجل حلم الميدالية الأولمبية المصرية الأولى لوقت آخر سواء في لعبة السلاح أو المسابقات الأخرى.

وتقدم الإيطالي بنتيجة 2-0 وعاد السيسي وقلب النتيجة لتصبح 3-2.

وعزز السيسي تقدمه لتصبح النتيجة 6-3، وأدرك الإيطالي التعادل بنتيجة 6-6.

وابتعد ساميلي في النتيجة لتصبح 11-7، ثم أصبحت 13-8، وقلص زياد الفارق بنتيجة 13-12.

وحصد الإيطالي الميدالية البرونزية بحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 15-12.

وكان ساميلي قد فاز على محمد عامر في ربع النهائي بصعوبة بنتيجة 15-13.

حلم الميدالية يتأجل 😢 زياد السيسي يخسر أمام الإيطالي لويجي ساميلي بنتيجة 15 - 12 في مباراة تحديد البرونزية بمنافسات سلاح السابر 🤺#Paris2024 | #OlympicGames | #Olympics | #في_الأولمبياد | #أولمبياد_باريس pic.twitter.com/N8bv2XDWTW — FilGoal (@FilGoal) July 27, 2024

نتائج مباريات زياد السيسي في باريس 2024

دور الـ 32: زياد السيسي 15-11 الأرجنتيني ماريا دي تيا

دور الـ 16: زياد السيسي 15-11 الأمريكي ميتشيل سارون

دور الـ 8: زياد السيسي 15-14 الألماني ماتياس سزابو

دور الـ 4: زياد السيسي 11-15 التونسي فارس فرجاني

مباراة المركز الثالث: زياد السيسي 12-15 الإيطالي لويجي ساميلي.

من هو زياد السيسي؟

مواليد 15 ديسمبر 1994 بالإسكندرية، لاعب بالم هيلز.

هواياته مشاهدة الاسكواش وكرة السلة والكرة الطائرة والغطس.

متزوج من نوران جوهر بطلة العالم للاسكواش، ويحلم الثنائي بالتواجد سويا في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 بعد إدراج رياضة الاسكواش.

والده الراحل علي السيسي سبق له اللعب لمنتخب مصر لكرة السلة.

درس الهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان يرغب في عدم إتمام استكمال دراسته هناك قبل أن يستقر على الاستمرار عقب وفاة والده.

بدأ ممارسة كرة السلة بسبب عائلته لأن والده ووالدته وشقيقه لعبوا اللعبة، كان ضمن الجيل الذهبي لسبورتنج في السلة والذي ضم إيهاب أمين لاعب الأهلي الحالي.

والدته كانت تحب الرياضات الفردية وأعجبت بالسلاح لأنه يطلق عليها رياضة الأمراء، وفي البداية رفض الانتقال للسلاح بسبب حبه لكرة السلة قبل أن يحترف اللعبة.

حصل على ذهبية الجائزة الكبرى وأحد أبرز المرشحين لحصد الميدالية الأولمبية.

يطمح في تحقيق ميدالية بأولمبياد باريس.

انتشرت شائعة بأن يلعب هو وزوجته باسم أمريكا وكشف عن تفاجئه من الشائعة ولكن ربما ذلك بسبب إقامتهم هناك، لكن الثنائي لم يفكر أبدا في الأمر من الأساس.

بطله المفضل، الأمريكي مايكل جوردان لاعب كرة السلة أما على مستوى مصر فزميله علاء أبو القاسم صاحب فضية أولمبياد لندن.

فلسفته هي "طالما تفعل ما عليك القيام به، سيحدث ما تنتظره، فقط آمن بقدرتك على فعل ذلك".

يشارك في الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي.