ذا أثلتيك: تشيلسي يتوصل لاتفاق مع فياريال لضم يورجنسن

توصل نادي تشيلسي إلى اتفاق مع نظيره فياريال للتعاقد مع فيليب يورجنسن حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب الحارس الدنماركي الموسم الماضي 37 مباراة مع الغواصات الصفراء.

وحسب موقع ذا أثلتيك فإن النادي الإنجليزي اتفق للتعاقد مع يورجنسن مقابل 24.5 مليون يورو.

ولم يتم الكشف عن مدة العقد بين الحارس البالغ من العمر 22 عاما وتشيلسي.

وشارك ديوردي بيتروفيتش حارس تشيلسي في أكثرية المباريات في الموسم الماضي إذ لعب 31 مباراة.

وتسببت إصابة روبرت سانشيز الحارس الأساسي لتشيلسي في مشاركة بيتروفيتش.

وإجمالا لعب يورجنسن 44 مباراة واستقبلت شباكه 75 هدفا وحافظ على شباكه في 7 مباريات.

وكان يورجنسن من ناشئي الفريق الإسباني، وانضم له قادما من ريال مايوركا في صيف 2015.

ولم يلعب يورجنسن مطلقا محليا في الدنمارك إذ ولد في السويد ولعب مع مالمو.

وانضم لمنتخبي السويد والدنمارك في الفئات السنية المختلفة، لكنه لم يلعب للفريق الأول لأي منهما.