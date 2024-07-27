أولمبياد باريس - الثنائي عصر ودينا مشرف يودع أمام المصنف الأول عالميا

ودع الثنائي المصري عمر عصر ودينا مشرف منافسات ثمن نهائي أولمبياد باريس بعد الخسارة من الثنائي الأول عالميا.
وتغلب الثنائي الصيني تشوكين وانج وينجشا صان بنتيجة 4-0 في الأشواط.
وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الثنائي الصيني بنتيجة 11-7 في شوط متقارب.
بينما في الشوط الثاني حسمته خبرة الثنائي الصيني بنتيجة 11-8.
وتراجع أداء الثنائي المصري في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 11-4 و11-3.
ويلعب الثنائي غدا الأحد في منافسات فردي الرجال وفردي السيدات.
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من هو عمر عصر
صاحب أفضل إنجاز مصري في تنس الطاولة بالأولمبياد بالحصول على المركز الخامس في طوكيو 2020، والذي وصفه بـ "الصدفة".
عصر ثاني لاعب إفريقي وأول عربي يصل لربع نهائي بطولة العالم.
بدأ ممارسة اللعب بعمر 4 سنوات بمدينة دسوق التي اشتهرت بتخريج اللاعبين المميزين في اللعبة، وكان والده سببا في حبه للعبةـ وعمه كان مدربا في نادي دسوق ومنذ ذلك الحين استمر في اللعب.
بعمر 14 عاما حصل على منحة دراسية لمدة 4 سنوات من الاتحاد الدولي للعبة ما ساعده على خوض الكثير من المعسكرات وتحسين مهاراته، وتخرج من كلية إدارة أعمال من الأكاديمية البحرية.
انضم للأهلي وعقب تألقه خاض تجربة احترافية طويلة في السويد ثم فرنسا وألمانيا والسعودية.
قدوته: العداء الجاميكي يوسين بولت ومحمد صلاح قائد منتخب مصر ووانج لوكين لاعب تنس الطاولة الصيني والنيجيري أرونا كوادري لاعب تنس الطاولة.
يعيش حاليا في مدينة دوسلدروف بألمانيا رفقة عائلته.
في أبريل الماضي حقق عصر أفضل مركز للاعب مصر وعربي بالوصول للمركز 14 عالميا.
وإذا تحدثنا عن الألقاب الفردية والجماعية مع الفرق ومنتخب مصر فلن ننتهي، ويشارك في الأولمبياد للمرة الرابعة على التوالي بعد لندن 2012 وريو 2016 وطوكيو 2020.
ينافس عمر في فردي الرجال وزوجي المختلط مع دينا مشرف والفرق في النسخة الحالية من الأولمبياد.
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من هي دينا مشرف
من عائلة كبيرة احترفت لعبة تنس الطاولة، وجدها وفيق مشرف رئيس اتحاد تنس الطاولة السابق ووالدها علاء مشرف نائب رئيس الاتحاد الدولي ووالدتها شيرين الألفي نجمة الزمالك في اللعبة.
بدأت ممارسة اللعبة بعمر 7 سنوات وأرادت والدتها أن تلعب تنس أرضي بدلا من تنس الطاولة، وبعد فترة تحولت للمشاركة في تنس الطاولة.
وصفت حصولها على "منحة آسيا" من الاتحاد الدولي بعد الفوز ببطولة إفريقيا مع منتخب مصر تحت 15 عاما بعمر 14 عاما بنقطة التحول في مسيرتها.
تشارك دينا في الأولمبياد للمرة الرابعة تواليا بعد لندن 2012 وريو 2016 وطوكيو 2020.
وهيمنت على لقب إفريقيا لمدة 7 سنوات متتالية من 2014 وحتى 2020 وحصدت اللقب إجمالا 8 مرات، وشاركت في كأس العالم 8 مرات.
تخرجت من كلية إدارة أعمال بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وقبل أي مباراة تفضل تناول الموز والبلح وشرب عصير التفاح أو البرتقال.
خلال مسيرتها حققت العديد من الألقاب على المستوى الفردي والجماعي، وباتت أول لاعبة مصرية تدخل قائمة أفضل 50 لاعبة في العالم.
ووصلت للمركز الـ 22 في التصنيف العالمي كأفضل ترتيب للاعبة مصرية على الإطلاق في 2023.
تنافس دينا في فردي السيدات وزوجي المختلط مع عمر عصر والفرق في النسخة الحالية من الأولمبياد.