أولمبياد باريس - رغم الأداء الجيد.. هالة الجوهري لم تتأهل لنهائي الرماية

السبت، 27 يوليه 2024 - 15:14

كتب : محمد سمير

هالة الجوهري - الرماية

قدمت هالة الجوهري أداء جيدا في تصفيات 10م مسدس ضغط هواء بالرغم من عدم التأهل إلى النهائي.

وأنهت هالة الجوهري المنافسات في المركز الـ 12 من أصل 45 لاعبة مشاركة.

وحققت هالة الجوهري 574 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن صاحبة المركز الثامن المؤهل للنهائي والتي حققت 577 نقطة.

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ويتأهل إلى النهائي أول 8 لاعبات فقط في التصفيات.

وكان من المفترض أن تخوض نور عباس منافسات التصفيات لكنها لم تشارك.

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من هي هالة الجوهري

متخصصة في منافسة مسدس الهواء.

بمساعدة زوجها تتمكن هالة من التوفيق بين المنزل وممارستها للرياضية الذي يحتم عليها التواجد لأيام في معسكرات مغلقة.

تتدرب 4 أيام في الأسبوع وكل يوم منهم لمدة 4 ساعات بخلاف التدريبات البدنية والنفسية.

من مواليد محافظة الإسماعيلية وورثت الرماية من والدها لاعب الرماية السابق والذي كان يصطحبها لمشاهدته منذ سن التاسعة.

في بطولتها الثانية كلاعبة رماية حصلت على المركز الأول ومنذ ذلك التوقيت وهي تحقق نتائج مميزة.

تأهلت لأول مرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

توجت بالميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للرماية كما أنهت مشاركتها في كأس العالم بالمركز السادس.

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هالة الجوهري الرماية أولمبياد باريس
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