أولمبياد باريس - خسارة مبكرة لـ يسري سامي في الجودو

ودع يسري سامي لاعب الجودو المصري أولمبياد باريس 2024 مبكرا في دور الـ32.

وخسر يسري سامي أمام المنغولي أريونبولد إنختايفان بالإيبون في مباراة استغرقت ما يقرب من دقيقة واحدة.

وتشارك مصر في منافسات الجودو بلاعبين فقط وهما يسري سامي وعبد الرحمن عبد الغني

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من هو يسري سامي

مواليد 15 أبريل 2003، أغلب عائلته تمارس رياضة الجودو وشقيقه الأكبر كان مدربا مما ساعده على تعلم اللعبة.

مثله الأعلى محمد رشوان بطل الجودو السابق وصاحب فضية لوس أنجلوس 1984.

حصل على برونزية بطولة العالم للشباب ويصف تلك المباراة بالأصعب في مسيرته.

حلمه تحقيق ميدالية أولمبية ويشعر أن المستويات ليست بعيدة عن الأبطال المرشحين.

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