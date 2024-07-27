أولمبياد باريس - أية شريف وناردين إيهاب تودعن بأداء مشرف أمام المصنفتين الأول والثانية بالسلاح

ودعت آية شريف لاعبة سلاح المبارزة المصرية منافسات أولمبياد باريس من دور الـ 32.

ويأتي ذلك بعد مباراة قوية أمام فيفيان كونج لاعبة هونج كونج المصنفة الأولى عالميا.

وخسرت آية شريف بنتيجة 15-11 أمام لاعبة هونج كونج المنصفة الأولى عالميا.

وتغلبت آية شريف على السنغالية نديي بينتيتا في دور الـ 64 بنتيجة 15-14 في مباراة مثيرة.

بينما في نفس المنافسات ودعت ناردين إيهاب أمام الفرنسية ماري فلورينس المصنفة الثانية عالميا.

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وخسرت ناردين إيهاب بنتيجة 10-15.

وكانت ماري فلورينس قد توجت ببطولة العالم 2023.

وتغلبت ناردين إيهاب على شيرويت جابر بنتيجة 15-9 لتتأهل مواجهة الفرنسية ماري فلورينس.

من هي أية شريف

لاعبة نادي الشمس، وفازت بذهبية بطولة الجمهورية لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة في 2023.

وفي 2020 حققت المركز العاشر مكرر بكأس العالم للشابات في إيطاليا.

وحققت الذهبية مع منتخب مصر في بطولة إفريقيا للسلاح في المغرب العام الجاري.

تحتل المركز الـ 51 في التصنيف العالمي في سلاح المبارزة.

تشارك في منافسات الفردي والفرق لسلاح المبارزة في باريس 2024.

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من هي ناردين إيهاب

لاعبة نادي سبورتنج السكندري، وُلدت في الإسكندرية.

بدأت ممارسة الرياضة عن طريق الجمباز والبالية وكرة سلة وتحولت إلى رياضة السلاح بعدما شاهدت صديقتها تمارس اللعبة.

خريجة إدارة إعلام وتعمل مدربة أحمال وهو يتعلق برياضة السلاح.

حققت لقب بطولة الجمهورية وكأس مصر من قبل.

فازت ببرونزية كأس العالم للسلاح في إيطاليا في 2015، وكانت أول ميدالية دولية تحرزها مصر في تاريخ سلاح الإيبي.

حققت برونزية بطولة العالم للسلاح التي أقيمت في مصر في 2022.

تحتل المركز الـ 59 في التصنيف العالمي في سلاح المبارزة.

تشارك في منافسات الفردي والفرق لسلاح المبارزة في باريس 2024.