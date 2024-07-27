مؤتمر تين هاج: هذا موسم البقاء للأقوى.. وراشفورد يستطيع تكرار ما فعله قبل موسمين

يؤمن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أن ناديه عليه مواصلة التواجد في سوق الانتقالات لدعم صفوفه بأفضل شكل ممكن قبل الموسم المقبل الذي وصفه بأنه سيكون بمثابة البقاء للأقوى خلاله.

وتحدث إريك تين هاج في مؤتمر صحفي أقيم اليوم السبت على هامش الحديث عن مواجهة أرسنال الودية التي تقام غدا الأحد في أمريكا قائلا: "نريد أقوى فريق ممكن".

وتابع "لذا مع بقاء كل شخص لائقا نستطيع الفوز على أي فريق، ولكن فيما يتعلق بعمق الفريق فنحن نريد اللحاق بالركب لأننا تعرضنا لإصابات الموسم الماضي".

وواصل المدرب الهولندي حديثه "نحن معرضون للخطر وعلينا تجنب ذلك من خلال تقليل الإصابات وأن يكون لدينا فريقا جيدا، يجب أن نلحق بالركب فيما يتعلق بعمق الفريق لأن هذا الموسم سيكون البقاء فيه للأقوى".

وأكمل "عانينا الموسم الماضي بسبب الإصابات لقد تعرضنا لأكثر من 60 إصابة ولم نتحل بالثبات كنتيجة لذلك على مداره، وسنتحسن إن ظل كل اللاعبين لائقين".

وعن الصفقات بعد انضمام لاعبين هما جوشوا زيركزي وليني يورو قال تين هاج: "نعمل بشكل مستمر ومن الجيد أننا تعاقدنا مع لاعبين لكن فريقا مثل يونايتد يجب أن ينظر للفرص ونريد تغطية كل المراكز وأمامنا فرصة حتى 31 أغسطس المقبل".

أما عن ماركوس راشفورد فقال: "واثق بنسبة 100% من قدرته على تقديم ما قدمه قبل عامين هو قادر على فعل ذلك".

ويقصد تين هاج قدرة اللاعب الإنجليزي على تسجيل أكثر من 30 هدفا في الموسم في كل البطولات وهو ما فعله في الموسم قبل الماضي حينما سجل 30 هدفا وصنع 10 في 56 مباراة.

ولكنه في الموسم الماضي سجل ثمانية أهداف وصنع خمسة في 43 مباراة.