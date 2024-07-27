تقرير برازيلي: دوجلاس كوستا قد ينضم إلى الترجي

السبت، 27 يوليه 2024 - 10:58

كتب : FilGoal

دوجلاس كوستا - فلومينينزي

تلقى دوجلاس كوستا لاعب بايرن ميونيخ ويوفنتوس السابق عرضا للانضمام إلى صفوف الترجي التونسي في الانتقالات الصيفية الجارية.

دوجلاس كوستا

النادي : لاعب حر

الترجي

وأوضح الصحفي البرازيلي إدواردو جاباردو في إذاعة "راديو جاوتشا" البرازيلي أن كوستا تلقى ثلاثة عروض من إسبانيا والإمارات وتونس.

جاء ذلك عقب فسخ التعاقد بين كوستا ونادي فلومينينزي البرازيلي.

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وأوضح التقرير أن العرض التونسي جاء من صفوف الترجي وحال الموافقة عليه فهو قد يشارك في كأس العالم للأندية 2025.

ويقام كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا بمشاركة 32 فريقا لأول مرة، وهي البطولة التي يشاك فيها الأهلي.

اللاعب صاحب الـ33 شارك مع فلومينينزي في 22 مباراة صنع خلالهم هدفا وحيدا ولم يسجل أي هدف.

دوجلاس كوستا الترجي
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