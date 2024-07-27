الشرق الأوسط: صراع أوروبي على ضم سعود عبد الحميد

ترغب 4 أندية أوروبية في التعاقد مع سعود عبد الحميد المدافع الدولي لنادي الهلال بحسب تقارير سعودية.

ويمتد تعاقد سعود عبد الحميد الذي يجيد في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع مع الهلال حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن أندية روما الإيطالي وتولوز الفرنسي، وأستون فيلا ونوتينجهام فورست من الدوري الإنجليزي ترغب في ضم سعود عبد الحميد.

وأوضحت التقارير أن الهلال يتعرض لضغط كبير من أجل السماح للاعب بخوض تجربة الاحتراف الخارجي، فين حين يحتاج بطل الدوري السعودي لخدماته.

وأشارت إلى أن المدافع السعودي يتبقى في عقده عام واحد ويرغب في خوض التجربة، ولكن الهلال أيضا يتمسك باللاعب ويسعى لتجديد تعاقده والاستفادة من خدماته في كأس العالم للأندية 2025.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن سعود عبد الحميد صاحب الـ25 عاما أصبح محل اهتمام بعض الأندية الفرنسية والإنجليزية، بعد متابعات أوروبية للدوري السعودي في الفترة الأخيرة.

سعود عبد الحميد ساهم في فوز الهلال بالثلاثية المحلية خلال الموسم المنصرم (الدوري السعودي - كاس الملك - السوبر السعودي).