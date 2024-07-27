أولمبياد باريس - عبد الخالق البنا إلى ربع نهائي منافسات التجديف

حسم عبد الخالق البنا مقعده في منافسات ربع نهائي فردي التجديف للرجال بأولمبياد باريس.

ويقام ربع النهائي بمشاركة 24 متسابقا مقسمين على 4 سباقات مختلفة ليتأهل 12 فقط منهم إلى نصف النهائي.

ونجح البنا في التأهل بعدما حصد المركز الثالث في سباق التصفية الأولى، إذ يتأهل أول 3 متسابقين من كل تصفية إلى ربع النهائي.

وحسم البنا مقعده بعد تحقيق زمن قدره 7 دقائق و5 ثواني و6 أجزاء من الثانية.

وتقام منافسات ربع النهائي صباح يوم الثلاثاء 30 يوليو الجاري.

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وبذلك يتواجد البنا في ربع النهائي للمرة الثالثة على التوالي بالأولمبياد، لكنه تواجد في نصف النهائي بريو 2016 فقط.

وكان البنا قد أنهى منافسات أولمبياد ريو 2016 في المركز العاشر في الترتيب العام.

بينما حقق المركز الرابع عشر في الترتيب العام بأولمبياد طوكيو.

من هو عبد الخالق البنا