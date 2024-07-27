صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية

السبت، 27 يوليه 2024 - 10:35

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - صنداونز - الهلال

خسر الهلال السعودي للمرة الأولى في تاريخه أمام فريق من جنوب إفريقيا.

وفاز صنداونز على الهلال بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن تحضيرات الموسم الجديد.

المباراة أقيمت على ملعب ردولف تون شتاديون في النمسا، ضمن معسكر الطرفين، استعدادا لمنافسات الموسم المقبل.

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وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين، وأهدر الصربي ألكسندر ميتروفيتش ركلة جزاء للفريق السعودي.

وسجل البرازيلي لوكاس ريبيرو هدف صنداونز الأول في الشوط الثاني، قبل أن يحرز ميتروفيتش هدف التعادل.

ونجح أوبري موديبا في تسجيل الهدف الثاني لنادي صنداونز ليحسم نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الهلال لمواجهة كومو الإيطالي يوم 29 من الشهر الجاري،ضمن تحضيراته للموسم الجديد.

ويفتتح الهلال مبارياته بمواجهة أهلي جدة يوم 13 أغسطس المقبل ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

الهلال السعودي صنداونز
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