أولمبياد باريس - لحظات وصول البعثات العربية الـ 22 في حفل الافتتاح
السبت، 27 يوليه 2024 - 01:47
كتب : إسلام أحمد
أقيم حفل افتتاح مبهر استمر لـ 4 ساعات متواصلة في أولمبياد باريس 2024.
وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.
وتشارك الدول العربية في الأولمبياد بحثا عن التتويج بالميداليات المتنوعة، وتعد مصر صاحبة البعثة الأكبر، فيما تمتلك الصومال البعثة الأصغر عربيا.
وتوافدت بعثات الدول المشاركة وعددها 205 في الوصول وبالترتيب وفقا للأبجدية الفرنسية.
FilGoal.com يستعرض معكم بعد نهاية حفل الافتتاح لحظات دخول البعثات العربية خلال الحفل الذي أقيم على ضفاف نهر السين.
الجزائر – 45 لاعبا ولاعبة
🇩🇿 البعثة الجزائرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Olympics2024 | #Paris2024 pic.twitter.com/P53xMoQMB2— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2024
السعودية – 9 لاعبين ولاعبات
🇸🇦 بعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 #السعودية#Olympics2024 | #Paris2024 pic.twitter.com/Zxf0E6ApGT— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2024
البحرين – 13 لاعبا ولاعبة
🇧🇭 البعثة البحرينية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Olympics2024 | #Paris2024 pic.twitter.com/1b63yacRMA— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2024
جُزر القُمر – 4 لاعبين ولاعبات
🇰🇲 بعثة جزر القمر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 #السعودية#Olympics2024 | #Paris2024 pic.twitter.com/4V4ZPxXV0O— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2024
جيبوتي – 7 لاعبين ولاعبات
🇩🇯 بعثة جيبوتي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Olympics2024 | #Paris2024 pic.twitter.com/DMU81j0Hjn— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2024
الإمارات – 13 لاعبا ولاعبة
🇦🇪 البعثة الإماراتية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Olympics2024 | #Paris2024 pic.twitter.com/eGFBzLAWlE— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2024
مصر - 165 لاعبا ولاعبة
🇪🇬 بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 #السعودية#Olympics2024 | #Paris2024 pic.twitter.com/KIVgyD6xl8— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2024
العراق – 22 لاعبا ولاعبة
🇮🇶 بعثة العراق المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 #السعودية#Olympics2024 | #Paris2024 pic.twitter.com/oH7OpCL4ZZ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2024
الأردن – 12 لاعبا ولاعبة
🇯🇴 بعثة الأردن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 #السعودية#Olympics2024 | #Paris2024 pic.twitter.com/jRYGi6HoeJ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2024
الكويت – 9 لاعبين ولاعبات
🇰🇼 البعثة الكويتية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Olympics2024 | #Paris2024 pic.twitter.com/1yyeLzGp1Y— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2024
لبنان – 10 لاعبين ولاعبات
🇱🇧 بعثة لبنان المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 #السعودية#Olympics2024 | #Paris2024 pic.twitter.com/vZopJSPYZ9— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2024
ليبيا – 6 لاعبين ولاعبات
🇱🇾 البعثة الليبية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Olympics2024 | #Paris2024 pic.twitter.com/3RoFcjvUdL— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2024
موريتانيا – لاعبان
🇲🇷 البعثة الموريتانية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Olympics2024 | #Paris2024 pic.twitter.com/1ylX08rowE— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2024
المغرب – 59 لاعبا ولاعبة
🇲🇦 بعثة المغرب المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 #المغرب#Olympics2024 | #Paris2024 pic.twitter.com/GxAUmmBO26— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2024
عُمان – 4 لاعبين ولاعبات
🇴🇲 بعثة سلطنة عُمان المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 #المغرب#Olympics2024 | #Paris2024 pic.twitter.com/Bcar46J9T7— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2024
فلسطين – 8 لاعبين ولاعبات
🇵🇸 البعثة الفلسطينية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Olympics2024 | #Paris2024 pic.twitter.com/Al8U8R0nOq— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2024
قطر – 14 لاعبا ولاعبة
🇶🇦 بعثة قطر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 #Olympics2024 | #Paris2024 pic.twitter.com/eBLkH01Mq1— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2024
الصومال - لاعب واحد
🇸🇴 البعثة الصومالية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Olympics2024 | #Paris2024 pic.twitter.com/m3o3ZLFkKE— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2024
السودان – 3 لاعبين ولاعبات
🇸🇩 البعثة السودانية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Olympics2024 | #Paris2024 pic.twitter.com/jIziwaw2FU— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2024
سوريا – 6 لاعبين ولاعبات
🇸🇾 البعثة السورية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Olympics2024 | #Paris2024 pic.twitter.com/81dTiZIaIS— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2024
تونس – 27 لاعبا ولاعبة
🇹🇳 بعثة تونس المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 #Olympics2024 | #Paris2024 pic.twitter.com/A0k7kITkVy— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2024
اليمن – 4 لاعبين ولاعبات
🇾🇪 البعثة اليمنية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Olympics2024 | #Paris2024 pic.twitter.com/nKzU2dJMhW— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2024
تعرف وشاهد على كل ما دار في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 من هنـــــــــــــــــا.
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