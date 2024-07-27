أولمبياد باريس - لحظات وصول البعثات العربية الـ 22 في حفل الافتتاح

أقيم حفل افتتاح مبهر استمر لـ 4 ساعات متواصلة في أولمبياد باريس 2024.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وتشارك الدول العربية في الأولمبياد بحثا عن التتويج بالميداليات المتنوعة، وتعد مصر صاحبة البعثة الأكبر، فيما تمتلك الصومال البعثة الأصغر عربيا.

وتوافدت بعثات الدول المشاركة وعددها 205 في الوصول وبالترتيب وفقا للأبجدية الفرنسية.

FilGoal.com يستعرض معكم بعد نهاية حفل الافتتاح لحظات دخول البعثات العربية خلال الحفل الذي أقيم على ضفاف نهر السين.

الجزائر – 45 لاعبا ولاعبة

السعودية – 9 لاعبين ولاعبات

البحرين – 13 لاعبا ولاعبة

جُزر القُمر – 4 لاعبين ولاعبات

جيبوتي – 7 لاعبين ولاعبات

الإمارات – 13 لاعبا ولاعبة

مصر - 165 لاعبا ولاعبة

العراق – 22 لاعبا ولاعبة

الأردن – 12 لاعبا ولاعبة

الكويت – 9 لاعبين ولاعبات

لبنان – 10 لاعبين ولاعبات

ليبيا – 6 لاعبين ولاعبات

موريتانيا – لاعبان

المغرب – 59 لاعبا ولاعبة

عُمان – 4 لاعبين ولاعبات

فلسطين – 8 لاعبين ولاعبات

قطر – 14 لاعبا ولاعبة

الصومال - لاعب واحد

السودان – 3 لاعبين ولاعبات

سوريا – 6 لاعبين ولاعبات

تونس – 27 لاعبا ولاعبة

اليمن – 4 لاعبين ولاعبات

تعرف وشاهد على كل ما دار في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 من هنـــــــــــــــــا.

video:1