خلال 4 ساعات على ضفاف نهر السين.. فرنسا تبهر في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

أبهرت فرنسا العالم خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 والذي أقيم على ضفاف نهر السين.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وتحمل النسخة الحالية رقم 33 من دورة الألعاب الأولمبية، إذ تستضيف فرنسا الأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخها.

ولأول مرة أقيم حفل الافتتاح خارج ملعب رئيسي، حيث تم استعراض الوفود في مسافة تزيد عن 6 كيلومترا وعلى متن 85 قاربا. واستمر العرض لما يصل 4 ساعات.













































































































































وبدأ حفل الافتتاح في الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة حيث بدأت بعثات ووفود الدول المشاركة وعددها 205 في الوصول وبالترتيب وفقا للأبجدية الفرنسية.

وبدأ الحفل بحصول زين الدين زيدان على الشعلة وتسمليها لمجموعة من الأطفال في مترو الأنفاق تحت الأرض ليواصلوا بها المشوار نحو نهر السين.

Prologue. Il faut ramener à Paris la Flamme Olympique arrivée par erreur au Stade de France. Elle est attendue par des milliers d'athlètes et spectateurs sur la Seine. Merci Zinedine Zidane - Prologue. We must bring the Olympic Torch back to Paris. It accidentally arrived at… pic.twitter.com/FLnVEf226Q — Paris 2024 (@Paris2024) July 26, 2024

ثم تسلم شخص مجهول الشعلة منهم وبدأ رحلته في العاصمة باريس مرورا على الأماكن التاريخية واحدا تلو الآخر.

وبدأت البعثات في الظهور على ظهر مراكب ويخوت صغيرة في نهر السين تباعا.

وظهر وفد اليونان كأول الحاضرين في حفل الافتتاح، حيث يتم تقديم اليونان بشكل دائم كأول البعثات كونها مهد الألعاب الأولمبية تاريخيا.

ثم تبعها بعثة اللاجئين الأولمبية والتي تشهد مشاركة 37 لاعبا ولاعبة من دول مختلفة في مشاركتهم الثالثة أولمبيا.

وظهرت بعثة الجزائر كأولى البعثات العربية التي تظهر في حفل الافتتاح وتلاها عربيا السعودية.

ورفع علم المملكة العربية السعودية كل من رمزي الدهامي ودنيا أبو طالب، وتعد دنيا أول لاعبة سعودية تتأهل للأولمبياد.

وشاركت الفنانة الأمريكية ليدي جاجا في تقديم أولى العروض الفنية بتقديم فاصل غنائي.

She loves Paris as much as we love her.@ladygaga is the new queen of French cabaret! - Elle aime Paris autant que nous l'aimons. Lady Gaga, nouvelle reine du cabaret français ! 📸 Getty / Maja Hiti#Paris2024 pic.twitter.com/yWAIHiATTh — Paris 2024 (@Paris2024) July 26, 2024

وتوافدت البعثات في نهر السين، ثم تبعها فصل غنائي جديد برقصة "كانكان" الشهيرة بمشاركة 80 فنانة.

Chapitre 1 : Enchanté Welcome to France 🇫🇷#Paris2024 📸 Getty / Wang Dongzhen - Pool pic.twitter.com/0IqJLKLLjw — Paris 2024 (@Paris2024) July 26, 2024

وبعد ذلك ظهرت بعثات البحرين وجيبوتي والإمارات.

ودخلت بعثة في الأولمبياد ورفع علم مصر كل من أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث وصاحب فضية طوكيو 2020 وسارة سمير لاعبة رفع الأثقال صاحبة برونزية ريو 2016.

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وتبعها كل من العراق وقطر والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا وعُمان.

وفي تلك الأثناء كشفت فرنسا عن 10 تماثيل ذهبية لـ 10 بطلات مرت على تاريخ البلاد.

ثم ظهرت البعثة الفلسطينية والمكونة من 8 لاعبين بالكوفية.

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وشاركت بعد ذلك بعثات الصومال والسودان وسوريا وتونس واليمن.

واختتمت بعثتي أمريكا ثم فرنسا وصول الوفود الأولمبية.

ورغم هطول الأمطار إلا أن الحفل استمر دون أي مشاكل أو انقطاع في فقراته.

تواصلت العروض الفنية والمتنوعة قبل إيقاد الشعلة الأولمبية، وتم رفع العلم الأولمبي في باريس إيذانا ببدء تنظيم الأحداث الرياضية المتنوعة.

وألقى كل من رئيس اللجنة المنظمة وتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا كلمات الافتتاح أمام برج إيفيل الشهير.

Un éclair au coeur de la nuit 🌙 Au galop sur la Seine, une cavalière surgit. - A light in the heart of the night 🌙 Galloping along the Seine, a horsewoman emerges. 📸 Getty / Lars Baron#Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/sJi9wZbtlU — Paris 2024 (@Paris2024) July 26, 2024

وألقى كل من الثنائي الفرنسي فلوران مانودو وميلينا روبرت القسم الأولمبي، وهو التقليد الدائم منذ نسخة 1920 في أنتويرب ببلجيكا.

وحصل زين الدين زيدان على الشعلة الأولمبية ثم سلمها لرافائيل نادال أسطورة التنس الإسبانية الذي خاض رحلة سريعة رفقة سيرينا ويليامز أسطورة التنس الأمريكية والعداء الأمريكي كارل لويس والرومانية نادية كومانتشي عبر نهر السين للوصول إلى مرجل الشعلة الأولمبياد.

الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان يسلم الشعلة لنجم كرة المضرب الإسباني رافاييل نادال في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Olympics2024 | #Paris2024 pic.twitter.com/u1UUFp3CF9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2024

واستمرت الشعلة في الوصول من لاعب لآخر حتى وصلت في النهاية إلى مرجل الشعلة الأولمبياد الذي تم إيقاده إيذانا ببدء الدورة الأولمبية الجديدة باريس 2024، وطار المنطاد بعد اشتعال الشعلة ليضي سماء باريس.

وأخيرا ظهرت الفنانة سيلين ديون بأغنية فرنسية شهيرة لتعلن ختام حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.

🤩 @celinedion is spectacular and Paris sparkles with the Olympic spirit! ✨ Paris 2024 is here!!! 🎉#Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/es3KmnGD2k — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

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