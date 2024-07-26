تشكيل الأهلي - كريم وليد أساسي أمام المصري.. وغياب ديانج ومروان على الدكة

الجمعة، 26 يوليه 2024 - 19:50

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

عاد محمد هاني لتشكيل الأهلي الأساسي في مواجهة المصري في لقاء مؤجل من الجولة 18 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب في الإسكندرية في التاسعة مساءً.

ويتواجد الثنائي الشاب محمد عبد الله وأحمد عابدين، فيما غاب أليو ديانج عن قائمة الفريق بعد خروجه من المعسكر استعدادا للانضمام للنادي الخلود السعودي، كما كشف FilGoal.com في وقت سابق.

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ويظهر مروان عطية على مقاعد البدلاء، فيما يبدأ كريم وليد أساسيا في خط الوسط.

وجاء تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد

الوسط: كريم وليد – أكرم توفيق – إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – رضا سليم.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: عمر كمال - ياسر إبراهيم – أحمد عابدين

الوسط: بيرسي تاو – مروان عطية – محمد مجدي "أفشة" – محمد عبد الله

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 66 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر.

فيما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 52 نقطة من 30 مباراة.

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