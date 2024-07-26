خبر في الجول - خروج ديانج من معسكر الأهلي قبل لقاء المصري.. وعابدين يعوضه

خرج المالي أليو ديانج من معسكر الأهلي قبل ساعات قليلة على انطلاق مباراة الفريق ضد المصري.

ويلتقي الأهلي في التاسعة مساءً مع المصري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وحسبما علم FilGoal.com خرج ديانج من معسكر الأهلي قبل مباراة المصري لإتمام إجراءات السفر للانضمام للخلود السعودي.

وعوضه ضم أحمد عابدين في قائمة اللقاء.

وكان FilGoal.com أوضح أمس الخميس، إن نادي الخلود السعودي مصمم على سفر أليو ديانج للحاق بمعسكر الفريق في تركيا.

وتسبب الأمر في إرباك حسابات مارسيل كولر المدير الفني، بسبب إصابة عمرو السولية ومشاركة أحمد نبيل كوكا مع منتخب الأولمبي، ما أجبره على قطع إجازة مروان عطية وعودته بعد ساعات قليلة من حفل زفافه.

ولم يشارك ديانج في مران الأهلي الجماعي بسبب مطالبات النادي السعودي، ويُعقد حاليا اجتماع في النادي لحسم موقف اللاعب.

ويستعد الأهلي للقاء المصري في الدوري بلقاء مؤجل من الجولة 18.

وسبق أن علم FilGoal.com أن الأهلي قد اتفق مع الخلود على رحيل ديانج عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري والمقرر لها يوم الإثنين المقبل.

وكان FilGoal.com قد كشف أن الصفقة تقترب من 500 ألف دولار.

وكان محمد الخليفة رئيس الخلود السعودي تحدث عبر قناة "إم بي سي مصر 2" قائلا: "إن تم حسم الصفقة كان سيتم الإعلان من جانب الأهلي والخلود. المفاوضات مستمرة ولا شيء رسمي حتى الآن".

وأضاف "هناك برنامج للاستقطابات مدعوم من الحكومة للدوري السعودي، حين نرسل المقترحات لهذا البرنامج ونحصل على الموافقات من الممكن أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة".

وأوضح "ولكن حتى الآن لم يتم شيء رسمي يستدعي الإعلان".

وخاض ديانج الموسم الجاري 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع.

وشارك الدولي المالي مع الأهلي في 212 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 في جميع المسابقات.

وحصد لاعب الوسط البالغ 26 عاما 15 لقبا متنوعا مع الأهلي بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.