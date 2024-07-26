مصدر من استاد القاهرة يوضح في الجول إمكانية إثبات شكوى بيراميدز ضد مرتجي بالكاميرات

الجمعة، 26 يوليه 2024 - 17:48

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي الأول في السعودية كأس العالم للأندية - خالد مرتجي

كشف مصدر من استاد القاهرة مدى إمكانية تفريغ الكاميرات لإثبات مخالفة من خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي ضد موظفي بيراميدز.

وكان الأهلي التقى مع بيراميدز يوم 12 يوليو الجاري في استاد القاهرة وانتهت المباراة بالفوز 3-2.

وتقدم نادي بيراميدز بشكوى ضد خالد مرتجي عقب نهاية المباراة الأولى حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

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وصرّح مصدر من استاد القاهرة لـ FilGoal.com: "تفريغ الكاميرات لاستخدامها في شكوى بيراميدز ضد مرتجي؟ هذا مستحيل".

وأوضح "أقصى مدة للإبقاء على وحدات تخزين بيانات الكاميرات هو أسبوع واحد، وهذه واقعة مر عليها أكثر من أسبوعين".

وفي نفس السياق، صرَح مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "شكوى بيراميدز ضد مرتجي لم تصلنا بل تم تقديمها لاتحاد الكرة بشكل مباشر".

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي بيراميدز تقدم بشكوى ضد خالد مرتجي عقب نهاية المباراة الأولى التي انتهت بفوز الأهلي 3-2.

واتهم نادي بيراميدز، أمين صندوق الأهلي بالبصق والتعدي لفظيا على موظفي النادي الجالسين بجواره في المقصورة بعد تسجيل الهدف الثالث.

بيراميدز طالب في شكواه بتفريغ كاميرات استاد القاهرة لإثبات المخالفة التي ارتكبها مرتجي.

وكان الأهلي قد فاز على بيراميدز 3-2 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة بلقاء مؤجل من الجولة 14 لمسابقة الدوري.

فيما انتصر الأهلي على بيراميدز بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة 31 في لقاء أقيم على استاد الدفاع الجوي.

وشهد اللقاء طرد محمد الشيبي لاعب بيراميدز وخالد عبد الفتاح لاعب الأهلي.

وأصدرت رابطة الأندية عددا من العقوبات عقب مباراة بيراميدز والأهلي في الجولة 31 من الدوري المصري.

وجاءت العقوبات كالتالي:

- إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه "بسبب طرده للعب العنيف ومحاولة الاعتداء على الخصم بعد الطرد وعدم الامتثال لقرار الطرد مما أدى إلى تعطيل المباراة".

تعرض الشيبي للطرد المباشر بسبب تدخل قوي على حسين الشحات.

- تغريم الأهلي 50 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي من الجماهير.

- حرمان 75 مشجعا من المتواجدين بالمقصورة الأمامية في اللقاء من حضور مباراتين.

- تغريم بيراميدز 25 ألف جنيه بسبب الاعتراض الجماعي على قرارات الحكم من الجهاز الفني والإداري.

- إيقاف خالد عبد الفتاح مباراة واحدة بسبب حصوله على إنذارين.

وتعرض خالد عبد الفتاح للطرد في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد حصوله على إنذارين.

- إحالة الشكاوى المقدمة من بيراميدز والأهلى إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

الأهلي بيراميدز خالد مرتجي
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