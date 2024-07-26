في الجول يكشف تفاصيل شكوى بيراميدز ضد خالد مرتجي

تقدم نادي بيراميدز بشكوى ضد خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي.

وفاز الأهلي على بيراميدز ذهابا يوم 12 يوليو قبل أن يكرر الفوز إيابا يوم 22 من الشهر الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي بيراميدز تقدم بشكوى ضد خالد مرتجي عقب نهاية المباراة الأولى التي انتهت بفوز الأهلي 3-2.

واتهم نادي بيراميدز، أمين صندوق الأهلي بالبصق والتعدي لفظيا على موظفي النادي الجالسين بجواره في المقصورة بعد تسجيل الهدف الثالث.

بيراميدز طالب في شكواه بتفريغ كاميرات استاد القاهرة لإثبات المخالفة التي ارتكبها مرتجي.

وكان الأهلي قد فاز على بيراميدز 3-2 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة بلقاء مؤجل من الجولة 14 لمسابقة الدوري.

فيما انتصر الأهلي على بيراميدز بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة 31 في لقاء أقيم على استاد الدفاع الجوي.

وشهد اللقاء طرد محمد الشيبي لاعب بيراميدز وخالد عبد الفتاح لاعب الأهلي.

وأصدرت رابطة الأندية عددا من العقوبات عقب مباراة بيراميدز والأهلي في الجولة 31 من الدوري المصري.

وجاءت العقوبات كالتالي:

- إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه "بسبب طرده للعب العنيف ومحاولة الاعتداء على الخصم بعد الطرد وعدم الامتثال لقرار الطرد مما أدى إلى تعطيل المباراة".

تعرض الشيبي للطرد المباشر بسبب تدخل قوي على حسين الشحات.

- تغريم الأهلي 50 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي من الجماهير.

- حرمان 75 مشجعا من المتواجدين بالمقصورة الأمامية في اللقاء من حضور مباراتين.

- تغريم بيراميدز 25 ألف جنيه بسبب الاعتراض الجماعي على قرارات الحكم من الجهاز الفني والإداري.

- إيقاف خالد عبد الفتاح مباراة واحدة بسبب حصوله على إنذارين.

وتعرض خالد عبد الفتاح للطرد في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد حصوله على إنذارين.

- إحالة الشكاوى المقدمة من بيراميدز والأهلى إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.