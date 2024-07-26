سكاي: فشل انتقال مزراوي إلي وست هام.. مانشستر يونايتد وحيدا في السباق
الجمعة، 26 يوليه 2024 - 15:18
كتب : FilGoal
فشل انتقال نصير مزرواي لاعب بايرن ميونيخ إلى وست هام خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
نصير مزراوي
النادي : بايرن ميونيخ
وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا فإن الصفقة فشلت بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن عمولة وكيل اللاعبين.
وبسبب ذلك الفشل في المفاوضات فإن وست هام انسحب من الصفقة وأصبح مانشستر يونايتد وحيدا في سباق التعاقد مع اللاعب المغربي بعدما كان متأخرا فيه.
وكانت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية ذكرت أن يونايتد يفكر في إقحام آرون وان بيساكا في صفقة تبادلية مع إنتر ميلان لضم لاعبه دينزيل دومفريز.
الدولي المغربي يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر وكذلك في مركز لاعب الوسط المدافع.
مزراوي صاحب الـ26 عاما شارك خلال الموسم المنصرم مع بايرن ميونيخ خلال 29 مباراة وصنع 4 أهداف.
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