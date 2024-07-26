مانشستر سيتي يعلن عن قميصه الثالث لموسم 2024-2025

الجمعة، 26 يوليه 2024 - 11:12

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

كشف مانشستر سيتي اليوم الجمعة رسميا النقاب عن قميصه الثالث للموسم الكروي الجديد 2024-2025.

وجاء القميص باللون النبيتي مع رسم شعار النادي باللون الذهبي.

ويمثل تصميم القميص الحركة المستمرة على أرض الملعب وخارجه ويجسد روح النادي الذي يرغب في التطور الدائم ويدفع نفسه للأمام كما أشار موقع سيتي الرسمي.

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وتم الكشف عن القميص في مدينة نيويورك الأمريكية في ظل وجود سيتي هناك لخوض جولة تحضيرية.

وسيواجه سيتي في أمريكا كل من ميلان وبرشلونة وتشيلسي أيام 28 يوليو و31 يوليو و4 أغسطس.

وستكون المباراة الرسمية الأولى لمانشستر سيتي في الموسم ضد مانشستر يونايتد بنهائي كأس الدرع الخيرية يوم 10 أغسطس.

بينما يبدأ مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي يوم الأحد 4 أغسطس.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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